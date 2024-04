Van der Mark: Verbeterde BMW WSBK-motor haalt druk van de ketel

In 2021 won BMW voor het laatst een race in World Superbike toen Michael van der Mark in Portimão de superpole-race op zijn naam schreef. Daarna gingen twee seizoenen voorbij zonder dat er gewonnen werd, maar in 2024 is de weg omhoog weer gevonden. Toprak Razgatlioglu won al twee races, terwijl Van der Mark ook consistent in de top-tien eindigt. De Nederlander haalde het podium nog niet, maar ziet door zijn Turkse teamgenoot wel dat de potentie er is om voor de top-drie te gaan.

Toch zorgt dat in zijn ogen niet voor extra druk, zo laat hij in de aanloop naar het raceweekend op TT Circuit Assen weten. “Het is een fijne bevestiging dat je weet dat je een motor hebt waarmee je voor het podium en de zege kan strijden”, antwoordt Van der Mark op de vraag of de druk is toegenomen door de verbeterde resultaten van BMW. “Het haalt juist wat druk weg dat we weten dat we het pakket hebben. We moeten het alleen finetunen, waardoor we ons vooral kunnen richten op het rijden.”

In Assen heeft Van der Mark inmiddels zeven keer op het podium gestaan, al dateert zijn laatste bezoek aan het ereschavot in Drenthe alweer van 2019. Assen staat erom bekend dat het weer onvoorspelbaar is en dat lijkt ook dit weekend weer het geval te zijn, maar wat de Nederlander betreft valt er geen regen. “Het is Assen, je weet nooit welk weer je kunt verwachten. Ik hoop dat het dit weekend droog blijft. Dat zou mooi zijn voor de fans, want Assen levert altijd goede races op en het zou fijn zijn als de fans hier droog kunnen zitten terwijl ze van de races genieten”, stelt hij. “Dat is waar ik op hoop, want anderzijds ben ik er klaar voor en zijn het team en de motor er klaar voor. We kunnen hoe dan ook meedoen.”

Wat brengt de toekomst?

De verbintenis van Van der Mark bij BMW loopt eind 2024 af en dus moet hij aan de bak om BMW te overtuigen van een nieuwe deal. Teamgenoot Razgatlioglu gaf op de donderdag in Assen al aan dat hij zijn huidige teamgenoot graag aan zijn zijde houdt, maar zelf maakt hij zich er op dit moment niet echt druk over. “Het enige wat ik kan doen, is resultaten leveren”, is Van der Mark duidelijk. “De afgelopen twee jaar heb ik wat pech gehad. Ik ben er klaar voor, ik ben fit, ik voel me goed op de motor. Het enige wat ik nu kan doen, is resultaten neerzetten. Dat is alles wat we kunnen doen en dat is wat iedereen wil zien.”

De afgelopen weken is onder andere de naam van Andrea Iannone gevallen als een mogelijke kandidaat voor een plekje bij BMW. De Italiaan is dit jaar teruggekeerd op de internationale circuits na een dopingschorsing en heeft meteen al laten zien qua snelheid weinig ingeboet te hebben. Ook met betrekking tot deze geruchten maakt Van der Mark zich echter niet druk: "Ik moet gewoon goede resultaten behalen, dat maakt alles een stuk eenvoudiger."