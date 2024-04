Razgatlioglu hoopt in 2025 op Van der Mark als teamgenoot bij BMW

Na hun eerdere samenwerking bij Yamaha in 2020 zijn Toprak Razgatlioglu en Michael van der Mark in 2024 bij BMW opnieuw teamgenoten. Daar waar de Turk, die deze winter de overstap maakte, over een doorlopend contract beschikt, is dat bij Van der Mark niet het geval. Door de opmars van dit jaar is BMW ook voor rijders van buitenaf een interessantere optie geworden voor de toekomst, maar wat Razgatlioglu betreft verandert er volgend jaar niets aan de samenstelling van het fabrieksteam. “Ik weet het niet, maar ik ben heel blij met Mickey [als mijn teamgenoot]”, antwoordt Razgatlioglu in Assen op de vraag of hij meer weet over de identiteit van zijn toekomstige teamgenoot.

“De sfeer binnen het team is heel goed en ik werk ook goed samen met Mickey”, vervolgt Razgatlioglu, die prettig samenwerkt met Van der Mark. “Als BMW deze vraag stelt, dan is het makkelijk voor mij om Mickey te zeggen, want ik ben blij met het team, hij is een heel goede teamgenoot. Ik heb eerder met hem gewerkt, maar hij is een heel fijne jongen, heeft veel respect en we verbeteren de motor samen. We werken samen, zeker wat betreft de kwalificaties. In de races probeer ik hem op sommige circuits te helpen en misschien helpt hij mij hier wel, want hij kent de weg hier beter dan ik. Dat geldt zeker in natte omstandigheden, dan kan hij laten zien welke lijn beter is. Ik ben heel blij met het team en ik hoop dat we weer samenwerken [in 2025].”

Razgatlioglu is ijzersterk begonnen aan zijn periode bij BMW door in het eerste raceweekend op Phillip Island meteen een podiumplaats te pakken. In Catalonië volgden zelfs twee overwinningen voor de wereldkampioen van 2021, die tot dusver in World Superbike nog nooit zegevierde op TT Circuit Assen. Kan hij daar dit weekend verandering in brengen? “We zullen zien, maar ik heb hier nog nooit gewonnen in World Superbike. We zullen zien of het dit weekend lukt, want hier in Assen verandert het weer vaak heel snel”, geeft hij aan dat de omstandigheden het er niet makkelijker op maken. “Het is dit weekend heel koud, maar we zullen zien. Ik ben klaar voor de koude races, zowel in de regen als op het droge.”