In de voorbereiding op de WK Superbikes-ronde op TT Circuit Assen crashte Danilo Petrucci vorige week hard met zijn crossmotor op de omloop van Cingoli. Bij de val liep hij een gebroken kaak, een gebroken sleutelbeen en schouderblad, gebroken tanden en een opengehaalde huid op. Inmiddels is de rijder van Barni Ducati succesvol geopereerd aan zijn dubbele kaakfractuur, maar maandag moet hij nogmaals onder het mes voor zijn sleutelbeen. Petrucci is dan ook niet fit genoeg om komend weekend in Assen aan de start te verschijnen, zo meldt het team in een verklaring. Hij wordt vervangen door landgenoot Nicholas Spinelli.

"Na een angstaanjagend motorcross-ongeval pusht Danilo Petrucci voor een snelle terugkeer", stelt Barni Ducati in het statement. "De operatie aan zijn dubbele kaakfractuur, die is vastgezet met enkele plaatjes, verliep succesvol. De rijder uit Terni blijft tot maandag in het La Torrette di Ancona-ziekenhuis om zijn rechter sleutelbeen te herstellen, die hij bij dezelfde crash brak." Deze ingreep moet het herstel van Petrucci bevorderen, zodat hij tijdens het WSBK-raceweekend in Misano van 14 tot en met 16 juni weer van de partij kan zijn. Twee weken eerder hoopt de Italiaan alweer op de Ducati Panigale V4 R te stappen tijdens de collectieve test op Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Kort na het incident vertelde Petrucci al dat het een van de engste crashes was die hij in zijn loopbaan heeft meegemaakt. Toch kijkt hij er alweer naar uit om terug te keren, zegt Barni-teambaas Marco Barbabo. "Het welzijn van Danilo is het belangrijkste. Ik heb hem persoonlijk gezien in Ancona en heb hem het medeleven van het team laten voelen", verklaart hij. "Ik moet zeggen dat hij alweer gemotiveerd was om terug te keren. Na de operatie aan zijn sleutelbeen gaat zijn herstel beginnen en we hebben al een datum geprikt voor de test van Misano eind mei."