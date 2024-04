Petrucci crasht met crossmotor en mist mogelijk WSBK-races Assen

In de aanloop naar het bezoek van het WK Superbikes aan TT Circuit Assen trainde Danilo Petrucci met een crossmotor in het Italiaanse Cingoli, maar dat is uiteindelijk niet goed afgelopen. De voormalig MotoGP-rijder is hard onderuit gegaan en is bij de crash weliswaar bij bewustzijn gebleven, maar wel brak hij zijn rechter sleutelbeen en zijn kaak. Petrucci wordt geopereerd aan zijn blessures en moet hoogstwaarschijnlijk toekijken tijdens de WSBK-races in Assen.

"Door een valpartij tijdens een training met een crossmotor heeft Danilo Petrucci fracturen opgelopen in zijn rechter sleutelbeen en kaak", schrijft zijn werkgever Barni Ducati in een korte verklaring. "De rijder van het Barni Spark Racing Team is altijd bij bewustzijn gebleven en ondergaat een operatie. Danilo was in Cingoli om zich een dag lang voor te bereiden op de volgende ronde van het WK Superbikes."

Petrucci racet in 2024 voor het tweede jaar op rij in het WK Superbikes. Na zijn zevende plaats in de eindstand van 2023 bezet hij na de eerste twee raceweekenden van 2024 de zesde positie. Voor zijn debuut in het WK Superbikes kwam de inmiddels 33-jarige Italiaan tussen 2012 en 2021 uit in de MotoGP. Zo reed hij in 2019 en 2020 voor het fabrieksteam van Ducati, waar hij twee races voor won.

Opvallend genoeg kwam zijn teamgenoot in die periode bij Ducati, Andrea Dovizioso, deze week eveneens in het nieuws door een crash tijdens een training op de crossmotor. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar geconstateerd werd dat hij eveneens een sleutelbeen heeft gebroken.