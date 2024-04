Van der Mark met goed gevoel naar WSBK Assen: “Podium is het doel”

De eerste twee raceweekenden van het WK Superbikes zijn heel aardig verlopen voor Michael van der Mark. De Nederlander scoorde alleen in de superpole-race in Phillip Island geen punten en eindigde verder nog niet lager dan op de negende positie. Als de nummer acht in de tussenstand reist Van der Mark af naar TT Circuit Assen, waar dit weekend de derde ronde van het kampioenschap wordt afgewerkt. Een thuisrace dus, eentje waar hij enorm naar uitkijkt.

“Het is heel fijn om naar Assen te komen voor mijn thuisraces. We komen denk ik ook op het juiste moment. Voor Assen hebben we twee heel goede evenementen gehad waar we veel vertrouwen uit halen en dat is altijd fijn, dus ik kijk ernaar uit”, blikt Van der Mark vooruit op zijn thuisrace. “Het wordt voor mij een druk weekend met veel vrienden en familie, maar dat is geweldig. Het is eens per jaar, dus ik ga ervan genieten.”

Van der Mark stond in de eerste twee raceweekenden nog niet op het podium, maar zijn nieuwe teamgenoot Toprak Razgatlioglu deed dat inmiddels wel al vier keer. De Turk won in Barcelona zowel de eerste race als de superpole-race, wat in de ogen van Van der Mark bewijst dat de BMW M1000RR momenteel competitief is. “We hebben laten zien dat de basis van de motor heel goed is en dat we echt competitief kunnen zijn. Mijn doel voor het weekend is om voor het podium te vechten. Het zou geweldig zijn om bij mijn thuisraces op het podium te staan.”

BMW-topman optimistisch over kansen in Assen

Dat optimisme van Van der Mark wordt gedeeld door Marc Bongers, directeur van BMW Motorrad Motorsport. “Assen is altijd iets bijzonders. Het circuit heeft een lange historie en het enthousiasme van de fans is geweldig. De eerste twee raceweekenden verliepen uitstekend en daarom reizen we met veel optimisme af naar Assen”, vertelt Bongers in zijn vooruitblik op het raceweekend. “We kunnen niet op onze lauweren rusten, maar we werken allemaal hard om deze lijn voort te zetten in Assen. De afgelopen races hebben laten zien hoe dicht het WSBK-veld bij elkaar zit, maar ons doel is om in Assen opnieuw mee te doen in de top van het veld.”

Voor Van der Mark is het te hopen dat het raceweekend in Assen beter verloopt dan vorig jaar. Destijds werd hij in de eerste race dertiende, gevolgd door een tiende plek in de superpole-race en een uitvalbeurt in de tweede hoofdrace. Bij de crash in de afsluitende race brak de BMW-rijder zijn dijbeen, waardoor hij vier raceweekenden moest missen.