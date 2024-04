WSBK tijden: Het programma voor WK Superbikes Assen 2024

Het jaarlijkse bezoek van de MotoGP aan TT Circuit Assen laat tot eind juni op zich wachten, maar Nederlandse motorsportliefhebbers kunnen dit weekend ook hun hart ophalen op het Drentse circuit. Met de komst van het WK Superbikes staat het eerste hoogtepunt van het jaar op het programma, waar jaarlijks vele tienduizenden fans op afkomen. Veel aandacht zal er zijn voor Michael van der Mark, de enige Nederlandse deelnemer in het kampioenschap voor productiemotoren. In 2022 werd hij geteisterd door blessureleed, waarna hij vorig jaar in Assen een zware beenbreuk opliep. De BMW-rijder hoopt dit jaar ongeschonden te blijven in Assen, nadat hij in de eerste twee raceweekenden al aardige dingen liet zien op de M1000RR. Met 40 punten reist hij als nummer acht in het kampioenschap af naar de derde ronde van het WSBK-seizoen.

Tijdschema WSBK Assen 2024

Het aanwezige publiek op TT Circuit Assen wordt komend weekend verwend met veel race-actie. Zo werkt het WK Superbikes op zaterdag én op zondag een hoofdrace af, op de eerste dag gecombineerd met de superpole en een dag later in combinatie met de superpole-race. Beide hoofdraces worden om 14.00 uur verreden, de kwalificatie en de kortere race staan gepland voor het einde van de ochtend. Op zaterdag vindt tevens nog een afsluitende vrije training plaats, nadat de actie op de vrijdag al is afgetrapt met twee oefensessies.

De toeschouwers kunnen zich in Assen overigens verheugen op een zeer rijkelijk gevuld programma. Naast het WK Superbikes wordt zijn ook het WK Supersport en het WK Supersport 300 aanwezig voor twee races op het 4,542 kilometer lange circuit in Drenthe. Daarnaast zijn ook de jonge talenten van de Yamaha R3 World Cup van de partij, evenals de rijders in de Northern Talent Cup.

Vrijdag 19 april 2024

Klasse Sessie Starttijd Eindtijd Northern Talent Cup Eerste vrije training 9.00 uur 9.25 uur World Supersport 300 Vrije training 9.40 uur 10.05 uur World Superbike Eerste vrije training 10.20 uur 11.05 uur World Supersport Vrije training 11.20 uur 12.00 uur R3 World Cup Vrije training 12.15 uur 12.40 uur Northern Talent Cup Tweede vrije training 13.30 uur 13.55 uur World Supersport 300 Superpole 14.10 uur 14.35 uur World Superbike Tweede vrije training 15.00 uur 15.45 uur World Supersport Superpole 16.00 uur 16.40 uur R3 World Cup Superpole 16.55 uur 17.20 uur Northern Talent Cup Kwalificatie 17.35 uur 18.05 uur

Zaterdag 20 april 2024

Klasse Sessie Starttijd Eindtijd World Superbike Derde vrije training 9.00 uur 9.20 uur World Supersport 300 Warm-up 9.30 uur 9.40 uur World Supersport Warm-up 9.50 uur 10.00 uur World Superbike Superpole 11.00 uur 11.15 uur R3 World Cup Race 1 11.50 uur 10 ronden World Supersport 300 Race 1 12.45 uur 12 ronden World Superbike Race 1 14.00 uur 21 ronden World Supersport Race 1 15.15 uur 18 ronden Northern Talent Cup Race 1 16.20 uur 14 ronden

Zondag 21 april 2024