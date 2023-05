BMW bevestigt Toprak Razgatlioglu als fabriekscoureur voor 2024

Toprak Razgatlioglu rijdt sinds 2018 in het WK Superbikes en komt op dit moment nog in actie voor Yamaha, waar hij sinds 2020 aan verbonden is. Maandagochtend werd echter bekendgemaakt dat hij na 2023 een punt zet achter die samenwerking. Het werd ook meteen duidelijk dat een overstap naar de MotoGP onwaarschijnlijk zou zijn, ondanks dat hij onlangs een MotoGP-machine testte voor het Japanse merk. Het is nu duidelijk wat hij na 2023 gaat doen. Razgatlioglu ruilt zijn Yamaha in voor de BMW M 1000 RR. Het Duitse merk is in zijn nopjes met het aantrekken van de oud-kampioen.

"Toprak is ongetwijfeld een van de beste coureurs van het moment", zegt Marc Bongers, motorsport director van BMW. "Dat heeft hij niet alleen bewezen door het winnen van de wereldtitel in 2021. Hij is niet alleen een razendsnelle rijder, hij is naast de baan ook nog eens een fantastische persoonlijkheid. We zijn ervan overtuigd dat hij snel zijn draai vindt in de BMW-familie. We kijken uit naar de samenwerking en onze toekomst."

"Hartelijk welkom in de BMW Motorrad Motorsport-familie, Toprak", aldus Markus Schramm, chef van BMW Motorrad. "We zijn verheugd hem volgend seizoen als een van onze WSBK-rijders te verwelkomen. Ik ben er erg trots op dat Toprak voor BMW heeft gekozen. Dit is een toekomstgerichte stap voor ons project en een sterke verbintenis met BMW in het WK Superbikes."

Op dit moment zijn Michael van der Mark en Scott Redding de vaste BMW-coureurs. De Nederlander ligt er alleen al een paar weken uit door een vervelende blessure na zijn val in Assen. Zijn teamgenoot liet onlangs weten niet blij te zijn met BMW, aangezien het merk achter de feiten aanloopt en het niet kan opnemen tegen onder meer Kawasaki en Ducati. In principe heeft Van der Mark ook na 2023 nog een contract. Redding heeft de optie om te verlengen. BMW meldt expliciet dat er in een later stadium bekend wordt wie de ploegmaat wordt van Razgatlioglu.

Motorsport.com vroeg tijdens het WSBK-weekend in Assen aan Bongers naar de toekomst van Van der Mark. "Wij zijn heel tevreden over zijn input voor de ontwikkeling van de motor. We weten dat hij een zeer sterke racer is. Ik zie geen reden om daar een einde aan te maken", zei de in Duitsland wonende Nederlander. Op de vraag wat hij, los van overwinningen en podiums, graag van Van der Mark zou willen zien als die weer fit is, antwoordt hij: "Als fabrieksteam maakt het mij niet zoveel uit wie er wint, zolang BMW maar wint. We hebben een heel duidelijk plan voor de lange termijn en blijven daaraan werken om naar de top te komen."