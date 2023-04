Het WSBK-seizoen van BMW verloopt nog niet naar wens. Michael van der Mark en Scott Redding worstelen met de M1000 RR en de Nederlander ligt door nieuw blessureleed andermaal uit de roulatie. Maar het Duitse merk heeft afgelopen winter allesbehalve stilgezeten.

BMW kwam begin 2023 met een aerodynamische update, waardoor het model opnieuw gehomologeerd moest worden. "Met die update hebben we een aantal zaken verbeterd, zoals de topsnelheid en de koeling", zegt Marc Bongers, motorsport director bij BMW Motorrad, tegen Motorsport.com. "Dit alles is zeker een stap in de goede richting geweest. Er zijn andere gebieden die we constant ontwikkelen zoals het chassis, maar natuurlijk wel binnen de vrijheid van het reglement. Met de elektronica hebben we ook een stap kunnen zetten." Op de vraag welke bijdrage Van der Mark daaraan heeft geleverd, antwoordt hij: "Hij is bij een heel groot gedeelte van de ontwikkeling betrokken geweest. Hij zit natuurlijk al enige tijd op onze motor en levert zodoende een heel grote bijdrage."

Vorig jaar kreeg de 30-jarige coureur in de persoon van Scott Redding een ervaren coureur aan zijn zijde. Volgens Bongers verloopt de samenwerking meer dan uitstekend. "Het zijn qua karakter twee verschillende rijders. Met Michael liepen we vorig jaar natuurlijk tegen blessures aan, waardoor wij een groot gedeelte van het jaar geen input van hem konden krijgen. Het was met name een jaar van herstellen, maar de rijders gaan goed met elkaar om. Sowieso zie je dat alle BMW's vrij dicht bij elkaar zitten. Los van de diverse stijlen, komen dezelfde zaken naar voren waar we aan moeten werken." Op de vraag of de vorige blessures van Van der Mark ervoor zorgden dat de motor meer de kant van Redding op is gegaan, antwoordt de Nederlander, die nu in Beieren woont. "Nee, het grotere nadeel was natuurlijk dat Michael al een jaar achtergrondinformatie van de motor had. Daardoor mis je een referentie. Ik wil daarmee niet zeggen dat Scott de motor in de verkeerde richting ontwikkeld heeft, maar hij heeft wel een aantal zaken voor zichzelf moeten proberen om het pakket beter te begrijpen. Daar was Michael een stap verder in. Maar hij kon vorig jaar minder input leveren."

Ducati steekt er dit seizoen voorlopig met Alvaro Bautista bovenuit. Het WSBK is een enorm competitieve klasse, maar BMW is vastberaden de weg omhoog te vinden en heeft daarom nog meerdere modellen in de pijplijn zitten. "Thema's die we nu kunnen identificeren om verder te komen, proberen we in de volgende modellen te verwerken. Buiten dat moeten we de vrijheid van het reglement maximaliseren om de M1000 verder te ontwikkelen. Er zijn nog stappen die we kunnen maken met de 'super concessies'. Honda heeft dat vorig jaar kunnen doen en daarmee een stap gemaakt. Wij ook, maar die concessies verlies je zodra je een nieuw model homologeert, zoals wij begin 2023 hebben gedaan. Nu moeten we weer punten sparen om een volgende stap te maken. Ideeën zijn er genoeg, maar het is een competitief veld."

Tevreden over Van der Mark

Michael van der Mark in Assen. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Van der Mark was met Yamaha succesvol in het WK Superbike, maar stapte vanwege de potentie bij BMW over naar het Duitse merk. Tot op heden komt het er door uiteenlopende redenen nog niet uit. Bongers stipt aan dat de rijder uit Gouda begin 2021 nog moest wennen aan de motor. "Net als Scott vorig jaar, moest hij toen alle richtingen proberen om voor hem het juiste pakket te vinden. Tegen het einde van 2021 kwam de overwinning in Portimão. Dat was dan misschien wel in de regen, de resultaten waren daarna vrij constant. Toen kwam zijn blessure. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we die positieve reeks hadden kunnen doortrekken naar vorig jaar, als hij geen letsel had opgelopen."

De BMW-coureur stond in 2022 dus een lange tijd aan de kant door blessures. De renstal besloot wel met hem door te gaan voor 2023 en ook na dit seizoen lijken beide partijen de samenwerking voort te zetten. "Wij zijn heel tevreden over zijn input voor de ontwikkeling van de motor. We weten dat hij een zeer sterke racer is. Ik zie geen reden om daar een einde aan te maken." Op de vraag aan Bongers wat hij, los van overwinningen en podiums, graag van Van der Mark wil zien als die weer fit is, antwoordt hij: "Als fabrieksteam maakt het mij niet zoveel uit wie er wint, zolang BMW maar wint. We hebben een heel duidelijk plan voor de lange termijn en blijven daaraan werken om naar de top te komen."

Naast zijn verplichtingen in het WSBK nam Van der Mark bij Yamaha in het verleden ook deel aan evenementen in de langeafstandsracerij. BMW heeft ook een team dat deelneemt aan onder meer de 8 uur van Suzuka. Is het een optie voor zijn coureur om in de toekomst ook weer aan de start van dat type wedstrijden te komen? "De focus van Michael ligt hier [op het WSBK]. Natuurlijk praten we hierover en ik sluit de kans ook zeker niet uit. Of het dit jaar gebeurt, is nog niet te zeggen", reageerde hij, voor de zware val die Van der Mark op zondag maakte in Assen.

Formule 1-verleden met Kubica

Bongers is al jaren werkzaam in de motorsport, maar was voordien ook een tijd actief in de Formule 1. Hij werkte voor Sauber, wat vervolgens BMW-Sauber werd. Op de vraag of hij het werken in de koningsklasse van de autosport mist, antwoordt Bongers lachend: "Als ik de kalender zie, zeker niet! Ik heb ook nog een gezin naast mijn werk op het circuit. Ik mis het dus niet, maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb, al had ik het graag iets langer gedaan. Ik heb vijf jaar voor BMW-Sauber gewerkt en daarvoor vijf jaar bij Sauber-Ferrari. Het was een goede leerschool. Het stond op mijn bucketlist, maar: been there, done that. De baan die ik nu heb, is een droombaan. Natuurlijk slaap ik beter als het beter loopt, maar ik ben zeer tevreden met mijn huidige functie."

Robert Kubica in actie in Brazilië voor BMW-Sauber.

Bij BMW-Sauber was Bongers verantwoordelijk voor de aandrijflijn van Robert Kubica. "Het is een heel andere wereld", zegt hij over het verschil met het WSBK. "Er werken honderden mensen, zoveel heb je er nog niet eens in de MotoGP rondlopen. Er werken zoveel mensen aan een complexe motor en auto. Wat mijn huidige baan juist heel interessant maakt, is de link met de straatmotor. Het werk dat Michael en Scott doen, zien we over een aantal jaren terug op straat. Dat is een heel andere uitdaging dan die in de Formule 1. Qua structuur en grootte is dat een heel andere wereld, een wereld waar je als individu maar een klein onderdeel van bent. Hier [in het WK Superbike] is het werk veel breder, wat het erg leuk maakt. Je hebt met alle facetten te maken. Toen ik de stap van F1 naar motoren maakte, had ik bijvoorbeeld geen verstand van de chassiskant. En de motorcoureurs hebben meer invloed op de motoren. Die invloed is groter dan in F1 het geval is."

De BMW-baas werkt inmiddels al een enorm lange tijd bij BMW en heeft voorlopig geen plannen om elders te kijken. Bongers stelt dat het merk een fijne werkgever is en hij het prima naar zijn zin heeft in Beieren. "BMW biedt natuurlijk ook veel andere kansen, al ben ik altijd in de racesport gebleven. Het maakt niet uit op welk gebied, er zijn tal van mogelijkheden. Er is heel veel knowhow binnen dit merk. Of dat bij andere bedrijven ook zo is, weet ik niet, maar bij BMW werkt het goed. Daarom ben ik tevreden en zie ik geen reden om te veranderen." Bongers heeft nog genoeg persoonlijke ambities bij het Duitse merk: "Mijn persoonlijke ambitie is ook meteen mijn opdracht en dat is dat we in de motorsport in het algemeen, maar met focus op het WSBK en de endurance, succesvol zijn."