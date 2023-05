De gevolgen van Razgatlioglu's overstap naar BMW voor de MotoGP

Maandag kondigde Yamaha aan dat Toprak Razgatlioglu eind 2023 vertrekt bij het Japanse merk en kort daarna werd duidelijk dat hij kiest voor een avontuur bij het fabrieksteam van BMW in het WK Superbikes. De overstap van de Turk naar de Duitse fabrikant is op zijn minst opvallend te noemen, doordat hij de afgelopen jaren flirtte met een overstap naar de MotoGP met Yamaha. In april testte Razgatlioglu in Jerez nog met de Yamaha M1 en dat voedde de geruchten over een mogelijke promotie nog verder. Het management van het Japanse merk was aanwezig bij de test, maar Lin Jarvis gaf een week later tijdens de GP van de Verenigde Staten al toe dat een MotoGP-debuut in 2024 onwaarschijnlijk was.

"Het grootste probleem voor ons is of we überhaupt een plekje hebben", erkende de algemeen directeur van het MotoGP-fabrieksteam van Yamaha. "We hebben maar twee motoren op de grid en het wordt lastig voor ons om volgend jaar een satellietteam op de grid te hebben. We hebben dus slechts twee plekken en voor beide hebben we een coureur nodig die meteen snel is. Toprak heeft mogelijk iets meer tijd nodig om op snelheid te komen." Deze uitspraken van Jarvis zijn waarschijnlijk niet tot stand gekomen met enige kennis van een deal tussen Razgatlioglu en BMW in het achterhoofd. Volgens een van onze Duitse collega's van Motorsport.com in de WK Superbikes-paddock had de Duitse fabrikant ten tijde van het raceweekend in Barcelona, begin mei, nog geen bod neergelegd bij de 26-jarige coureur uit Alanya.

In een persbericht van Yamaha stelde Razgatlioglu dat hij een kans had om naar de MotoGP te gaan, maar dat de motor voor zijn gevoel minder goed bij hem paste dan een Superbike. Daarom koos hij voor een langer verblijf in het WSBK met BMW. Het is onduidelijk hoe groot die kans was, maar op het oog was die niet groot. Zoals Jarvis al meldde, heeft Yamaha in 2024 waarschijnlijk weer geen satellietteam, terwijl in het fabrieksteam een tweede rijder nodig is die er meteen staat. Momenteel wordt dat zitje bezet door Franco Morbidelli, maar de Italiaan heeft het sinds zijn komst eind 2021 lastig. Als hij plaats moet maken aan het eind van 2023, dan lijkt Pramac Ducati-rijder Jorge Martin in beeld te komen.

Geen geweldige sollicitatie in Jerez

Toch was de teleurstelling groot toen duidelijk werd dat Razgatlioglu in het WK Superbikes blijft. Hierdoor blijft namelijk de vraag onbeantwoord hoe hij het er daadwerkelijk vanaf zou brengen in de MotoGP. Er is veel geloof in de WSBK-kampioen van 2021 en zijn kunnen, maar van het tempo dat hij tijdens de tweedaagse MotoGP-test in Jerez liet zien, viel de mond niet direct open. Daar valt tegenin te brengen dat twee testdagen ook niet bijzonder veel tijd is voor een rijder die toch moet wennen aan een compleet andere motorfiets dan hij gewend heeft. Desondanks is het ook geen geweldige sollicitatie als je bijna een seconde langzamer bent dan vaste Yamaha-testrijder Cal Crutchlow, die zijn programma behoorlijk verspreid over het hele jaar afwerkt.

Razgatlioglu rijdt dit seizoen nog voor Yamaha, maar stapt daarna over naar het WSBK-team van BMW. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ongetwijfeld had Razgatlioglu met zijn talent de oplossing kunnen vinden, mits hij de tijd had gekregen. Die tijd heeft Yamaha echter ook niet, terwijl er ook geen garanties zijn dat de fabrikant in 2025 wel weer een satellietteam heeft. Natuurlijk is het VR46 van Valentino Rossi hier meermaals in verband mee gebracht, niet in de laatste plaats omdat de MotoGP-legende zich als ambassadeur aan Yamaha heeft verbonden. De huidige krachtsverhoudingen van de motoren in de koningsklasse geven echter ook geen aanleiding om Ducati, waarmee het team dit jaar al twee races heeft gewonnen, te verruilen voor een Yamaha die absoluut niet in staat is om voor zeges en wereldtitels te vechten.

Deur naar MotoGP blijft waarschijnlijk dicht

Het besluit van Razgatlioglu om in het WSBK te blijven, samen met de onzekerheid over de situatie van Yamaha qua satellietteam, zorgt er mogelijk voor dat de deur richting MotoGP voorlopig gesloten blijft voor WSBK-coureurs. In het verleden werd de overstap nog regelmatig gemaakt. Eugene Laverty en Loris Baz waren in 2015 de laatsten die WSBK verruilden voor een fulltime MotoGP-avontuur. Laatstgenoemde bleef het langste en hield het tot eind 2017 vol, maar beide rijders kwamen niet verder dan P4 als beste resultaat. Sindsdien zijn er slechts sporadisch optredens geweest van WSBK-rijders in de MotoGP. Zo nam Lorenzo Savadori in 2021 een deel van het seizoen voor zijn rekening bij Aprilia, maar na de komst van Maverick Viñales werd hij teruggezet naar zijn rol als testrijder.

De laatste rijder die de overstap met succes maakte, was Crutchlow. Na in 2010 een jaar WSBK te hebben gereden voor Yamaha, maakte hij in 2011 zijn MotoGP-debuut namens Tech3. De Brit zou uiteindelijk drie Grands Prix winnen in de koningsklasse. Aan de andere kant zijn er ook verhalen van rijders die goed genoeg werden geacht voor de overstap, maar die niet hebben gemaakt. Zo werd zesvoudig WSBK-kampioen Jonathan Rea jarenlang rijp geacht voor de stap, maar hij sloeg meerdere aanbiedingen af. Inmiddels zit de deur voor hem dicht, maar tijdens zijn dominantie werd gedacht dat iemand met MotoGP-aspiraties Rea in ieder geval zou moeten verslaan. Razgatlioglu was in 2021 de eerste die daarin slaagde en kwam zo in de picture. Daar kan hij straks net zo snel weer uit verdwijnen, tenzij hij de zware klus weet te klaren om succesvol te worden met BMW.

Mocht de MotoGP straks geen interesse meer hebben in Razgatlioglu, dan is het onwaarschijnlijk dat andere rijders wel tot de verbeelding spreken. Regerend wereldkampioen Alvaro Bautista heeft al langere tijd in de MotoGP gereden en dat geldt ook voor Danilo Petrucci en Baz. Michael van der Mark bevond zich jaren geleden in een soortgelijke situatie als Razgatlioglu, maar tijdens zijn invalbeurten bij Tech3 Yamaha in 2017 wist hij geen potten te breken. Hij werd zestiende in Maleisië en zeventiende in Valencia, beide keren ruim vijftig seconden achter de winnaar. Alex Lowes deed het in 2016 iets beter toen hij twee races mocht invallen bij Tech3 door met P13 punten te scoren in de Britse GP, al viel hij in San Marino uit. Van het huidige WSBK-veld is er eigenlijk maar één andere kandidaat voor een MotoGP-kans en dat is Remy Gardner. Hij reed vorig jaar nog voor Tech3 KTM, maar raakte zijn stoeltje kwijt. Door de kortere WSBK-kalender en de frustraties over hoe zijn tijd bij KTM ten einde is gekomen, heeft de Australiër nu waarschijnlijk echter andere ambities.

Al met al had Razgatlioglu de coureur kunnen zijn die de deur van WSBK richting de MotoGP weer had kunnen openen. Maar gezien het algemene gebrek aan geschikte kandidaten, het uitblijven van successen bij de WSBK-rijders die de stap wel konden maken en de grote talenten die voortkomen uit klassen als de Moto2 en Moto3 is het onwaarschijnlijk dat een rijder uit het WK Superbikes in de nabije toekomst een kans krijgt.