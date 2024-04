Van der Mark tevreden in Assen: “Maar viel terug in oude gewoonte”

“Eerlijk gezegd wil je altijd het podium halen in je thuisrace, maar het was heel fijn om weer met de sterksten te kunnen vechten”, trapte Michael van der Mark tegenover onder meer Motorsport.com af over het World Superbike-weekend in Assen. Tijdens zijn thuisraces werd de fabrieksrijder van BMW geconfronteerd met wisselende weersomstandigheden, maar hij liet zich niet van de wijs brengen. Na een ietwat tegenvallende dertiende tijd in de kwalificatie volgde een zevende plek in de openingsrace op zaterdag, gevolgd door een achtste plek in de superpole-race en een negende plek in de tweede race op zondag.

In de tweede hoofdrace van het weekend maakte Van der Mark vrijwel de gehele race deel uit van een zevenkoppige kopgroep. Richting het einde van de race moest hij echter een gaatje laten richting podiumfinishers Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista en Remy Gardner. Naar eigen zeggen verviel hij op dat moment in oude gewoonte. “Het zijn twee moeilijke jaren geweest, maar in Barcelona lieten we al zien dat we wat meer snelheid hadden. Het was fijn om hier met de snelste jongens te strijden. Natuurlijk wilde ik op het podium eindigen, maar tegen het einde viel ik terug in mijn oude gewoonte door op de verkeerde plekken te pushen.”

Te veel snelheid mee de bochten in

Gevraagd naar wat Van der Mark bedoelt met pushen op de verkeerde plekken, legde hij uit dat hij te veel snelheid meenam bij het insturen van de bochten. “De motor is heel goed bij het insturen, maar ik nam daarbij gewoon te veel snelheid mee. Het is niet dat we tijd kunnen winnen bij het insturen, het draait allemaal op de exit”, besefte de BMW-rijder. “Maar omdat de motor zo goed is bij de entry, is het voor mij heel makkelijk om dit te doen, terwijl dit niet de manier is. In het begin deed ik het niet, maar aan het einde probeerde ik te pushen en te veel van de motor te vragen. Het is jammer, maar ik moet ervan leren.”

Michael van der Mark tijdens de tweede vrije training op TT Circuit Assen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

In de eerste fase van de race verging het Van der Mark een stuk beter op dat vlak, ook doordat het in zijn ogen onmogelijk is om met zijn oude gewoonte te rijden als hij in een groep met toprijders zit. “Zo’n Toprak remt bijvoorbeeld harder, meer en eerder. En ik rem, rem, rem later harder”, gaf hij aan waar het grote verschil met bijvoorbeeld teamgenoot Razgatlioglu zit. “Je vraagt dan gewoon te veel van de voorkant. En als je gewoon met ze meerijdt… In het begin deed ik hetzelfde. En aan het einde, als je dan net die aansluiting mist, dan ga je dat soort dingen doen.”

BMW bewijst goede basis te hebben

Ondanks die oude gewoonte kwam Van der Mark in de tweede hoofdrace keurig als zesde over de finish. Enkele minuten later kreeg hij echter een tijdstraf van drie seconden toebedeeld, doordat hij in de slotfase van de race een stukje van de Geert Timmer Bocht had afgesneden. Hij viel daardoor terug naar de negende plek in de eindrangschikking. “Het staat in de regels, maar het is heel jammer om de zesde plaats te verliezen. Ik weet het niet. Ik ben het er niet echt mee eens, maar regels zijn regels”, maakte hij zijn standpunt over de straf duidelijk.

Het deed echter niets af aan het weekend dat Van der Mark liet zien. Hij zag dat de basis goed is bij BMW. “Ik ben wel tevreden, gezien alle omstandigheden, het weer, de kou. We hebben eigenlijk niets aan de afstelling kunnen doen. Gisteren was het helemaal… Ja, ik denk dat ik aan het einde van de race wel wat meer had dan de jongens voor mij, maar goed. Ik bleef gisteren rustig, dat is wel een grote stap voorwaarts. Helaas kregen we toen een rode vlag”, aldus Van der Mark. “Gisteren was een goede race. Vanmorgen was het goed, we wilden naar de top-negen. We hebben het hele weekend bijna niets aan de motorfiets veranderd, dus de basis is toch best wel goed.”