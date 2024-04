Sensationele zege debutant Spinelli in WSBK Assen, Van der Mark zevende

Jonathan Rea schreef zaterdagochtend historie door als eerste World Superbike-rijder ooit met drie verschillende fabrikanten pole-position te pakken in Assen. In de natte superpole was de Yamaha-rijder nipt sneller dan Nicolo Bulega en Toprak Razgatlioglu, met wie hij de eerste startrij deelde tijdens de eerste van drie races dit weekend. Michael van der Mark verzekerde zich van de dertiende startpositie, nadat hij in de slotfase van de sessie onderuit ging.

Op voorhand beloofde de openingsrace een interessante te worden, ook doordat het in de aanloop naar de start op diverse plekken op TT Circuit Assen even regende. Dat was genoeg om het asfalt vochtig te maken, maar het gros van het veld besloot desondanks om met een intermediate voorband en een profielloze achterband van start te gaan voor de race over 21 ronden. De uitzondering daarop was debutant Nicholas Spinelli, die dit weekend invalt voor de geblesseerde Danilo Petrucci. De Italiaan begon met twee intermediates aan de race en dat bleek een uitstekende zet, want na een hoop verschuivingen in de openingsronde kwam hij als leider door. Daarachter ontstond een flinke groep met toppers als Razgatlioglu, Rea, Alvaro Bautista en Michael van der Mark, die na de openingsronde als dertiende doorkwam.

Vooraan profiteerde Spinelli optimaal van zijn bandenvoordeel door na drie ronden al een voorsprong van 21 seconden te hebben opgebouwd. Een ronde later zou de Italiaan de marge zelfs laten groeien tot 24 seconden, maar het doorgebroken zonnetje liet het asfalt in rap tempo opdrogen. In de vijfde ronde lagen de rondetijden van de Barni Ducati-rijder en de achtervolgende groep ongeveer gelijk, al kon Andrea Iannone vervolgens niet van het bandenvoordeel met de profielloze achterband genieten. De Italiaan crashte in Ossebroeken en werd daarmee in ronde vijf de eerste uitvaller.

Rode vlag redt Spinelli op opgedroogde baan

Op het steeds droger wordende asfalt voelde Van der Mark zich uitstekend, want hij liet enkele snelste ronden noteren en drong daardoor langzaam door tot de top-tien. Vooraan de achtervolgende groep maakte Razgatlioglu in de eerste bocht van de negende ronde een foutje, waarmee hij de deur opende voor Bautista om de tweede positie over te nemen. Van der Mark vervolgde zijn opmars door Andrea Locatelli te passeren voor de achtste positie, om daarna de achtervolging in te zetten op Bautista, Alex Lowes, Razgatlioglu, Remy Gardner, Rea en Axel Bassani. De Italiaan van Kawasaki moest er in de tiende ronde aan geloven, waardoor de Nederlander als zevende doorkwam.

Vooraan had Spinelli op dat moment nog altijd een voorsprong van ruim zeventien seconden op Bautista, maar in de daaropvolgende ronden zou de marge met zo'n drie tot vier seconden per ronde verkleind worden door de achtervolgende groep. Dat werd langzamerhand een tweetal, doordat Bautista en Razgatlioglu zich los wurmden van de rest. Het tweetal zou aan het eind van de veertiende ronde van positie wisselen door een prachtige inhaalactie van de Turkse BMW-rijder in de Geert Timmer Bocht. Spinelli kwam op dat moment ook in het zicht, want na de veertiende doorkomst bedroeg het verschil nog maar drie tellen.

Een ronde later wisten Razgatlioglu en Bautista de aansluiting te vinden bij Spinelli, maar tot een inhaalactie zou het niet komen. De rode vlag werd gezwaaid wegens olie op de baan in bocht vijftien, die daar vermoedelijk door de met technische problemen kampende Locatelli werd neergelegd. Doordat tweederde van de geplande raceafstand was afgelegd, betekende de rode vlag meteen ook het einde van de race.

Debutant Spinelli schreef zodoende zijn eerste World Superbike-race meteen op zijn naam, op drie seconden gevolgd door Razgatlioglu en Bautista. Gardner legde beslag op de vierde positie en voerde het groepje met Alex Lowes, Rea en nummer zeven Van der Mark aan. Scott Redding knokte zich op de Bonovo BMW naar de achtste plek, terwijl Bassani en Xavi Vierge de top-tien completeerden. WK-leider Bulega moest het doen met de elfde stek, terwijl Locatelli nog als twaalfde werd geklasseerd. De resterende punten waren voor Dominique Aegerter, Tarran Mackenzie en Bradley Ray.

In de WK-stand is het spannend geworden door de uitslag van de eerste race in Assen. Bulega blijft ranglijstaanvoerder met 92 punten, maar zowel Bautista als Razgatlioglu staat daar slechts één punt achter. Van der Mark schuift op naar de zevende positie met 49 punten.

Uitslag race 1 World Superbike Assen

