Razgatlioglu wint WSBK-spektakelstuk in Assen, Van der Mark negende

Met Nicholas Spinelli en Alvaro Bautista als winnaars van respectievelijk de eerste hoofdrace en de superpole-race stond voor het World Superbike alleen nog de tweede hoofdrace op het programma. Net als eerder op de dag waren de weersomstandigheden goed met afwisselend zon en wolkenvelden. Bautista verzekerde zich met de zege in de korte zondagse race van pole-position, voor Ducati-teamgenoot Nicolo Bulega en Kawasaki-man Alex Lowes. Michael van der Mark knokte zich in de superpole-race van de dertiende naar de achtste positie en mocht de tweede hoofdrace over 21 ronden dan ook vanaf die plek aanvangen.

Vanaf pole maakte Bautista een goede start om als eerste door de eerste bocht te gaan, voor Bulega, Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Remy Gardner en de goed gestarte Van der Mark. De Nederlander had op dat moment BMW-teamgenoot Toprak Razgatlioglu in zijn kielzog en nog voor het einde van de eerste ronde wisselden ze van positie. Dat was het begin van een opmars van de Turk, die in de tweede ronde ook Rea verschalkte. Weer een ronde later verschalkte hij ook Bulega en Locatelli om zo op de derde positie te belanden, achter Bautista en nieuwe nummer twee Gardner. Scott Redding was op dat moment al ridder te voet geworden door een crash in de Geert Timmer Bocht.

Druppels zorgen voor lastige omstandigheden

De situatie vooraan stabiliseerde zich op dat moment even, waardoor er langzaam een kopgroep van zeven rijders ontstond met Bautista, Razgatlioglu, Gardner, Locatelli, Bulega, Van der Mark en Andrea Iannone. Na zijn succesvolle aanval op Gardner in de zesde ronde pakte Razgatlioglu een ronde later door met het verschalken van Bautista voor de leiding. De Spanjaard van Ducati antwoordde in de negende ronde door de leiding in Stekkenwal te heroveren. Op dat moment lag Van der Mark nog altijd op de zesde plaats, mede doordat hij in de Geert Timmer Bocht even wijd werd gedrukt door Iannone. Tegelijkertijd begon het op diverse plaatsen op het circuit licht te regenen, wat voldoende was om de rijders minder grip te laten hebben.

Mogelijk speelden de omstandigheden ook een rol in de aanvaring van Rea en Alex Lowes, die in de tiende ronde samen onderuit gingen. De spetters deerden de kopgroep niet, want zij grepen het moment aan om opnieuw een robbertje met elkaar te vechten. Zo knokte Gardner zich in de twaalfde ronde langs zowel Razgatlioglu als Bautista om de leiding te grijpen, waarna Locatelli een ronde later de tweede positie overnam. In de volgende ronde zou Locatelli zelfs de leiding overnemen, terwijl Bautista Gardner weer naar de derde plek verwees. Iannone nam op dat moment de vierde plek in, voor Razgatlioglu, Van der Mark en Bulega.

Razgatlioglu slaat in slotfase toe

Het tempo van de kopgroep zakte door de druppels wat in, waardoor Sam Lowes en Dominique Aegerter de aansluiting weer terugvonden bij het leidende zevental. In die groep deed Locatelli in de zestiende ronde afstand van de leiding door wijd te gaan in de eerste bocht, waardoor hij terugviel tot achter Van der Mark. Razgatlioglu vond intussen juist de weg naar voren en dat leidde in de Geert Timmer Bocht tot een succesvolle inhaalactie op Bautista om wederom de leiding te nemen. De BMW-rijder joeg op de eerste zege in Assen van zowel hemzelf als BMW, maar hij moest daarvoor wel nog vijf ronden standhouden aan kop.

Daar slaagde Razgatlioglu glansrijk in, waardoor hij zijn derde overwinning van het World Superbike-seizoen boekte. Zes tienden later trok Bautista de tweede plek over de streep om de WK-leiding te behouden, terwijl Remy Gardner derde werd en zo zijn eerste podium in het kampioenschap veiligstelde. Iannone volgde op de vierde plek, vlak voor Locatelli en Van der Mark. De Nederlander kreeg echter drie seconden tijdstraf wegens het afsnijden van de Geert Timmer Bocht, waardoor hij tot achter Lowes, Aegerter en Bulega terugviel naar de negende plek. Xavi Vierge completeerde de top-tien, terwijl Tarran Mackenzie, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi, Phillip Öttl en Tito Rabat de resterende punten opeisten.

Bautista behoudt zoals gezegd de leiding in het kampioenschap met 123 punten, zes punten voor Razgatlioglu op P2. Bulega heeft veertien punten achterstand en staat derde, met Alex Lowes, Locatelli en Iannone op de plekken vier, vijf en zes. Van der Mark reist als nummer zeven in de tussenstand af naar Misano, waar half juni de volgende ronde van het seizoen wordt verreden. De enige Nederlandse deelnemer heeft inmiddels 58 punten verzameld.

Uitslag race 2 World Superbike Assen

Volgt spoedig.