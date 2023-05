De potentie van Toprak Razgatlioglu op twee wielen was al op jonge leeftijd duidelijk. Als kind won hij verschillende nationale titels in het Turkse motorcrosskampioenschap, alvorens hij bij zijn eerste poging in de Superstock 600 meteen Europees kampioen werd. In 2018 switchte de Turk naar het WK Superbikes en werd hij de eerste Turkse coureur die een podium en zege scoorde in de klasse. In 2020 zette hij zijn handtekening onder een contract van Yamaha. Razgatlioglu begon zijn loopbaan bij het Japanse merk met een overwinning op Phillip Island. Aan het einde van het 2020-seizoen kwamen daar nog twee bij in Estoril. Uiteindelijk werd hij dat jaar vierde in het kampioenschap.

In 2021 vocht Razgatlioglu een van de grootste WSBK-titelgevechten in de geschiedenis uit met Jonathan Rea. Met 13 zeges, 29 podiumplekken en drie pole-positions kroonde de nu 26-jarige coureur zich tot wereldkampioen. Hij maakte daarmee een einde aan de dominantie van Rea en haalde voor het eerst sinds 2009 weer een wereldtitel voor Yamaha binnen. In 2022 vocht hij opnieuw om de titel, dit keer mengde ook Alvaro Bautista zich in de strijd. Hij liep de titel mis, maar pakte wel 14 zeges, opnieuw 29 podiumplekken en vier pole-positions. Hij werd daarmee de meest succesvolle rijder voor Yamaha in de WSBK-geschiedenis. Met 30 zeges in totaal verbrak hij het record van Noriyuki Haga. Momenteel bezet hij de tweede plaats in het klassement, met één zege en tien podiumplekken na twaalf wedstrijden. Onlangs testte hij ook een MotoGP-machine van Yamaha.

Na dit seizoen komt er echter een einde aan zijn Yamaha-dienstverband. Razgatlioglu verlaat het Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Team en richt zich in 2024 op een nieuwe uitdaging. "Ik wil de hele Yamaha-familie enorm bedanken voor alle liefde en respect", zegt de Turk. "Toen ik mijn contract tekende was het een droom om wereldkampioen te worden. Samen hebben we dat doel bereikt. Ik ben klaar om volgend jaar een nieuw avontuur aan te gaan. Er was een MotoGP-kans, maar ik voelde op die motor niet hetzelfde als op een WSBK-machine. Als ik in het WK Superbikes blijf, dan heb ik een nieuw doel en nieuwe ambitie nodig. Ik vind het jammer dat ik Yamaha verlaat. We hebben een goede relatie, maar veranderingen horen bij de sport. Mijn dank aan iedereen van Yamaha, met name aan mijn crew, zij hebben al die tijd zo hard voor me gewerkt."

Yamaha baalt van het vertrek van Razgatlioglu. "We wilden deze succesvolle samenwerking graag met hem doorzetten. Het hoogtepunt was de triple crown in 2021 met de kampioenschappen bij de coureurs, teams en fabrikanten. We hebben de waarde van Toprak als rijder en ambassadeur voor het merk perfect laten zien", zegt Road Racing Manager Andrea Dosoli. "Naarmate de gesprekken vorderden, werd het voor beide partijen duidelijk dat Toprak voor 2024 een nieuwe uitdaging zoekt. We respecteren zijn beslissing. Ondanks dat onze wegen eind dit jaar scheiden, ligt de focus nog steeds op het gevecht om de 2023-titel. Ik wil Toprak namens Yamaha, maar ook persoonlijk bedanken voor zijn toewijding aan dit project. Zijn eerste WSBK-titel was een beloning voor hem en alle andere mensen die sinds onze terugkeer in 2016 hard gewerkt hebben. Yamaha vergeet dit nooit. We wensen Toprak het beste voor de toekomst, al moeten we eerst nog ons huidige werk afmaken."

Het is nog niet duidelijk waar Razgatlioglu zijn loopbaan vervolgt.