Yamaha toont nieuwe motor van wereldkampioen Razgatlioglu

De topformatie van Yamaha werkte in 2021 een formidabel seizoen af. Toprak Razgatlioglu scoorde 13 overwinningen op een totaal van 29 podiums. Hij maakte eigenhandig een eind aan de hegemonie van Jonathan Rea door de Noord-Ierse coureur in een rechtstreeks duel om het kampioenschap te verslaan. De 25-jarige Turk begint aan zijn derde seizoen bij Yamaha en verdedigt de titel met het startnummer #1.

De wereldkampioen heeft met Andrea Locatelli een belofte aan zijn zijde. De Italiaan was een opvallende nieuwkomer in het WK Superbikes, maar heeft zijn kans meer dan gegrepen. Hij werd de rookie van het jaar en kwam met een totaal van vier podiums tot de vierde plek in de eindstand. De Italiaan jaagt dit seizoen op zijn eerste overwinning in het WK Superbikes.

Donderdag presenteerde het Yamaha-fabrieksteam de nieuwe machine waarbij "geen enkele mogelijkheid" onbenut is gelaten om de machine te verbeteren, laat het team weten. "We hebben zowel voor het motorblok als het chassis verschillende updates gebracht, de elektronica heeft opnieuw een update gekregen en we hebben gezorgd de R1 weer tot een compleet pakket te maken", leest de verklaring van het team.

"Het is prachtig dat we de nieuwe Yamaha WSBK-kleuren voor 2022 eindelijk kunnen laten zien", zegt teambaas Paul Denning. "Dit jaar heeft een speciaal element met Toprak die zijn titel mag verdedigen, wij verdedigen ook de titel bij de teams en constructeurs. Ons doel blijft hetzelfde: we doen ons best, leggen de focus op de zaken waar we invloed op hebben en maximaliseren onze prestaties. Toprak en Loca hebben de voorbije winter hard gewerkt, de Yamaha-engineers hebben ontzettend hard gewerkt en de Pata Yamaha-formatie heeft een competitief pakket op poten gezet om een nieuwe gooi naar succes te doen."

Naast het fabrieksteam werd donderdag ook de GRT-satellietformatie gepresenteerd. Garrett Gerloff en Kohta Nozane vormen de ongewijzigde line-up bij dat team.

Foto's: Teampresentatie van de Yamaha WSBK-teams

