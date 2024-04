Met een zege in de superpole-race en een tweede plek in de tweede hoofdrace nestelde Alvaro Bautista zich op TT Circuit Assen bovenaan de tussenstand in het World Superbike. De regerend tweevoudig wereldkampioen heeft echter slechts zes punten voorsprong op Toprak Razgatlioglu, die in Assen de tweede hoofdrace op zijn naam schreef. Ook Ducati-teamgenoot Nicolo Bulega is met veertien punten achterstand nog binnen bereik. Bautista vermoedt dan ook dat de nummers twee en drie in de tussenstand de rest van het seizoen zijn voornaamste uitdagers zullen zijn in de strijd om de wereldtitel.

“Ik denk Bulega, Toprak en ik, en in sommige races ook enkele andere rijders”, antwoordde Bautista zondag in Assen op de vraag of de titelstrijd tussen hem en Razgatlioglu gaat. “Het kampioenschap gaat denk ik tussen ons, want we staan er min of meer altijd en in alle omstandigheden. We zijn altijd sterk, dus ik denk dat wij de drie rijders zijn die om het kampioenschap strijden. Er kan echter altijd een verrassing zijn, want we hebben drie weekenden gehad die heel verschillend, maar ook heel bijzonder waren. In Australië hadden we de flag-to-flag, in Barcelona de bandenslijtage en hier het weer waarbij er geen moment dezelfde situatie was. Het is dus lastig te zeggen, maar dit is wat ik tot dusver heb gezien.”

Razgatlioglu terughoudend, Bulega bescheiden

Daar waar Bautista na een relatief moeizame start van het seizoen alvast een voorschot neemt op de strijd om zijn derde opeenvolgende wereldtitel, hangt de vlag er bij de door hem aangewezen rivalen anders bij. Zo zit Razgatlioglu ondanks zijn sterke resultaten tot dusver nog midden in de aanpassingsperiode bij BMW. De focus ligt dan ook op de korte termijn. “Ik denk niet aan het kampioenschap. Ja, ik sta wel tweede, maar ik probeer het per race te bekijken en van de races te genieten”, verklaarde de Turkse wereldkampioen van 2021. "We zullen zien in Misano. Ik vind het een leuk circuit. Ik hoop dat we een goede afstelling vinden en voor de zege kunnen strijden."

Tijdens zijn mediamoment na de zondagse World Superbike-actie in Assen werd Bulega geconfronteerd met de uitspraken van Bautista. De debutant, die vorig jaar de wereldkampioen World Supersport werd, toonde zich nederig na wat op papier zijn minst sterke raceweekend tot dusver was. “Iedere race waarin ik op het podium eindig, is voor mij een verrassing”, stelde Bulega. “Ik weet dat ik in Australië won en in Barcelona een goed weekend had met podiums, dus hier lijkt het niet zo goed. Maar ik heb een moeilijke maand met een operatie achter de rug, waardoor ik niet zoals normaal kon trainen. Daarnaast is dit circuit fysiek heel zwaar. Ik moet de positieve dingen meenemen en het opnieuw proberen in Misano.”