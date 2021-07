De deal werd vrijdagochtend wereldkundig gemaakt door Yamaha Europa. Razgatlioglu, die vorig jaar in het atypische coronaseizoen debuteerde naast Michael van der Mark, is uitgegroeid tot de kopman van het team. Hij had een aflopend contract aan het eind van dit seizoen, maar met een nieuwe tweejarige deal ligt hij tot het eind van 2023 vast bij het WSBK-team van Yamaha.

Met zijn prestaties aan het begin van het seizoen heeft Razgatlioglu de aandacht getrokken van andere teams in het WK Superbikes en ook de MotoGP, stelt Yamaha. Het team is derhalve opgetogen dat het zich nog wat langer heeft kunnen verzekeren van de diensten van de Turk. “Yamaha is voor mij een familie geworden en ik ben blij met twee jaar extra bij dit team”, verklaarde de hoofdrolspeler zelf. “We zijn er sinds vorig jaar in geslaagd de motor flink te verbeteren, het was voor mij een eenvoudige beslissing. We vechten voor het kampioenschap en bij Pata Yamaha heb ik de beste mensen om me heen.”

Razgatlioglu, pupil van Supersport-legende Kenan Sofuoglu, kwam in beeld voor het vacante MotoGP-zitje bij Yamaha. Dat team maakte eerder deze week bekend dat Maverick Viñales een jaar eerder uit zijn contract loopt. Franco Morbidelli is de logische opvolger van de Spanjaard bij het fabrieksteam, maar daarmee staat satellietteam Petronas Yamaha SRT voor het blok. Dat team moet – na het waarschijnlijke vertrek van Valentino Rossi – dus op zoek naar twee nieuwe coureurs.

Naast WSBK-rijder Garrett Gerloff viel ook de naam van Razgatlioglu, maar die laat weten geen trek te hebben in de Grand Prix-paddock: “Over de MotoGP wil ik in de toekomst wel nadenken, maar nu ben ik vooral geconcentreerd bezig met mijn werk hier in het WK Superbikes.” Petronas Yamaha SRT kan daardoor in ieder geval één naam van de kandidatenlijst strepen.

Razgatlioglu is goed aan het huidige WSBK-seizoen begonnen. Hij stond al zeven keer op het podium en scoorde tijdens het meest recente weekend een sensationele overwinning op het circuit van Misano. Dit weekend staat er een echte Superbike-klassieker op het programma. Het kampioenschap is terug op de plek waar het jaren geleden allemaal begon: Donington Park.