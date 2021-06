Razgatlioglu voorkomt hattrick Rinaldi met eerste zege van 2021

Rinaldi had op het Misano World Circuit Marco Simoncelli de eerste race en de Superpole-race op zijn naam geschreven. In de tweede race aasde hij op het voltooien van de hattrick. De jacht op de derde zege opende de Italiaan van Ducati vanaf pole-position, om die positie bij de start te behouden. Razgatlioglu deed in de vierde bocht echter een opportunistische poging om de leiding over te nemen. Dat mislukte, waardoor Jonathan Rea de leiding in handen nam. De Kawasaki-rijder won al vier races in 2021, maar die trede van het podium beklom hij in Italië nog niet.

Ook in de tweede race zou dat niet gebeuren. Rea had niet de snelheid om mee te doen in de strijd voor de zege en werd in de derde ronde al gepasseerd door Rinaldi. Een ronde later volgde ook Razgatlioglu, die daarna de achtervolging op de Ducati vooraan inzette. Pas in de negende ronde slaagde de aanval van de Turkse Yamaha-coureur, die later de tegenaanval van Rinaldi wist te pareren en daarna een gat van ruim een seconde trok. Zo pakte Razgatlioglu zijn eerste zege van het seizoen en de eerste van Yamaha in 2021. Op het podium werd hij geflankeerd door Rinaldi en Rea, die zijn eigen race reed en uiteindelijk derde werd.

Rea breidde zijn voorsprong in de titelstrijd desondanks uit, want naaste rivaal Scott Redding kwam opnieuw niet verder dan de vierde plek. Garrett Gerloff werd op P5 de beste coureur van een niet-fabrieksteam, nadat hij in de slotfase de Kawasaki van Alex Lowes wist te passeren. Lowes werd zesde, terwijl Axel Bassani zijn sterke weekend bekroonde met een zevende plaats in race 2. Alvaro Bautista werd achtste en was de beste Honda-rijder, gevolgd door Andrea Locatelli en Michael van der Mark op de tiende positie. Eerder op zondag ging de Nederlander nog onderuit in de Superpole-race, maar in race 2 werkte hij zich knap naar voren. Een klassering in de top-tien was zijn beloning.

Het World Superbike-seizoen 2021 gaat over drie weken verder. Tussen 2 en 4 juli staat de Britse ronde van het kampioenschap op het programma, die wordt verreden op Donington.

Uitslag World Superbikes Misano - Race 2