Wind problematisch op vrijdag WSBK Assen: “Motor wilde rechtdoor”

De weergoden speelden een voorname rol op de vrijdag van het World Superbike op TT Circuit Assen. De eerste vrije training en de eerste fase van de tweede oefensessie werden op een opdrogende baan gereden, het laatste deel van VT2 zelfs op een natte asfaltdek. Het bleef echter niet alleen bij neerslag, want daarnaast waaide het ook behoorlijk tijdens de twee vrijdagse trainingen. Dat werd vooral duidelijk in de snelle Ruskenhoek na het achterste rechte stuk, waar de nodige rijders een uitstapje meemaakten. Een van hen was wereldkampioen Alvaro Bautista, die zelfs op het rechte stuk nog moeite had op zijn Ducati in het rechte spoor te houden.

“Het waaide vooral in de middag enorm hard, in het bijzonder op het achterste rechte stuk. Als je vanuit het paddockgedeelte komt, voel je dat de wind je naar buiten blaast. Ik moest op het rechte stuk bijna leunen, omdat ik anders in het gras zou eindigen. Dat was zeker geen fijn gevoel”, vertelde Bautista, die desondanks de snelste tijd reed in de onderbroken tweede vrije training. “Met deze omstandigheden is het moeilijk om een referentie of een gevoel te vinden, want het is al lastig om twee ronden achter elkaar dezelfde lijn te rijden. Dat hangt namelijk af van de wind.”

De regerend tweevoudig wereldkampioen kreeg bijval van zijn voorganger als wereldkampioen, Toprak Razgatlioglu. De BMW-rijder noteerde in VT1 de snelste tijd en eindigde in de tweede training als tweede, ondanks dat hij veel last van de wind had. “Het was vreemd vandaag. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik dit zag. In bocht zes, de snelle bocht naar rechts, was de wind ongelofelijk. Twee keer ging ik daar wijd, want de motor wilde niet sturen. Als ik leunde, wilde de motor rechtdoor gaan”, legde Razgatlioglu uit. “Heel vreemd, de wind was heel erg hard. Na een paar ronden pas je je aan, maar dit was de eerste keer in mijn leven dat ik dit zag.”

Vleugels oorzaak van windgevoeligheid?

Zowel de Ducati van Bautista als de BMW van Razgatlioglu is voorzien van forse vleugels aan de voorkant van de machine. Dat werpt meteen ook de vraag op of deze vleugels ervoor zorgen dat de motorfiets gevoeliger is voor harde wind dan motoren zonder vleugels. “Dat weet ik niet, maar de wind was heel hard. De motor wilde daardoor niet sturen. Dat was voor iedereen hetzelfde, want ik zag iedereen heel vroeg van het gas gaan en heel vroeg insturen”, stelt Razgatlioglu. “Maar als je iets meer wilde, dan stuurde de motor niet en ging je rechtdoor. Het is prima, want het is voor iedereen hetzelfde.”

De theorie dat het aan de vleugels ligt, kan op basis van de bevindingen van Jonathan Rea eigenlijk ook wel de prullenmand in. De zesvoudig wereldkampioen rijdt op een Yamaha die niet voorzien is van dergelijke vleugels, maar ook de Brit had in bocht 6 de nodige moeite om de motor in het juiste spoor te houden. “Tijdens VT2 was de situatie met de wind zo slecht”, aldus Rea, die de vrijdag in Assen afsloot op de vierde positie. “Ik weet de naam van de bocht niet, maar in bocht 6 was de wind zo hard dat het al moeilijk was om daar met de motor langs te komen.”