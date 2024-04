Razgatlioglu opent WSBK-weekend Assen sterk, Van der Mark zevende

Het WK Superbikes is dit weekend te gast op TT Circuit Assen voor de derde ronde van het seizoen. Om 10.20 uur werd de officiële aftrap van het raceweekend gegeven met de start van de eerste vrije training, waarin de rijders meteen op lastige omstandigheden werden getrakteerd. Hoewel het bij aanvang van de training droog en bewolkt was, lag het asfalt er door de nachtelijke regen nog altijd behoorlijk vochtig bij. Wel was er een kleine droge lijn ontstaan tijdens de trainingen van de Northern Talent Cup en het World Supersport 300, al beloofde de rest van het asfalt niet snel op te drogen door de magere temperatuur van tien graden.

Na het zwaaien van de groene vlag bleef het dan ook nog redelijk rustig op het asfalt. Invaller Nicholas Spinelli, de vervanger van de geblesseerde Danilo Petrucci bij Barni Ducati, meldde zich als eerste op de baan voor een installatieronde. Ook Bradley Ray en Adam Norrodin deden dat, terwijl Alex Lowes wel meteen aanzette. De Brit van Kawasaki opende het bal met 1.44.491, om daar met zijn tweede poging ruimschoots onderdoor te duiken met 1.40.340. Daarna keerde Lowes eveneens terug naar de pits, nadat hij in Ruskenhoek even van de baan ging om een crash te voorkomen.

Razgatlioglu vroeg op snelheid

Ruim tien minuten na de start van de eerste vrije training besloten meer rijders om een kijkje te nemen op het asfalt. Phillip Öttl en Sam Lowes deden dat als eersten en kregen vervolgens gezelschap van Toprak Razgatlioglu. De fabrieksrijder van BMW sloot met zijn eerste ronde aan op vier tienden van Alex Lowes, om daar met zijn tweede poging ruim twee seconden onder te duiken en 1.38.324 op de klokken te zetten. Op dat moment brak ook het zonnetje ietwat door de bewolking in Assen, wat Razgatlioglu - in combinatie met de iets bredere droge lijn - in staat stelde om met nog 25 minuten te gaan een 1.37.665 te noteren.

Het tempo van de wereldkampioen van 2021, die zich halverwege de 45 minuten durende sessie naar 1.37.024 verbeterde, was voor Remy Gardner, Xavi Vierge en Dominique Aegerter aanleiding om zich ook op de baan te melden. Met nog twintig minuten te gaan gold dat eveneens voor toppers als Andrea Iannone en regerend wereldkampioen Alvaro Bautista. Kort daarna volgde ook thuisrijder Michael van der Mark dat voorbeeld, op een moment dat BMW-teamgenoot Razgatlioglu zijn tijd nogmaals aanscherpte tot 1.36.956. De Turk had op dat moment negen ronden achter zijn naam staan en besloot vervolgens om zijn eerste run af te ronden.

Solide start Van der Mark, BMW sterk in VT1

Van der Mark opende zijn training solide door meteen naar de vijfde plek te springen met 1.39.262, om daarna te verbeteren naar 1.37.947 en de vierde positie. In dit stadium van de training werden echter de nodige verbeteringen genoteerd, mede doordat de droge lijn op het asfalt steeds breder werd. Zo kwam Jonathan Rea op zijn Yamaha even naar de tweede positie, om daar vervolgens weer weggedrukt te worden door Van der Mark. Met 1.37.305 sloot hij op drieënhalve tiende van teamgenoot Razgatlioglu aan, om het gat met zijn vijfde ronde van de dag te verkleinen naar twee tienden. Gardner sloot op dat moment, met nog tien minuten te gaan, aan op de derde positie.

Dat de omstandigheden nog altijd lastig waren, werd in de slotfase bewezen door Nicolo Bulega. De WK-leider ging in de eerste bocht even van de baan, waardoor hij met zijn Ducati in de grindbak eindigde. Zonder te vallen wist hij zich daar wel weer uit te rijden. Tegelijkertijd moest ook de tijd van Razgatlioglu eraan geloven. Eerst dook Alex Lowes vier duizendsten onder zijn tijd door, waarna de snelste tijd via Vierge bij Gardner terecht kwam. Zijn 1.36.524 bleef echter ook niet lang staan, want Lowes counterde met 1.36.359. De Kawasaki-rijder versnelde door en ging in de laatste vijf minuten naar 1.35.974.

Het slotakkoord van de eerste training was echter voor Razgatlioglu, die zich in de slotfase nog drie keer verbeterde en met 1.35.684 de snelste tijd van de sessie klokte. Alex Lowes volgde op bijna drie tienden op P2, terwijl Bautista met zijn laatste poging naar P3 klom. Gardner eindigde op de vierde positie, voor Rea, Bonovo BMW-rijder Garrett Gerloff en Van der Mark op de zevende stek. Sam Lowes noteerde de achtste tijd, terwijl Iannone en Bulega de top-tien completeerden. Opvallend was de achttiende plaats van Scott Redding, die als enige BMW-rijder buiten de top-zeven eindigde in de eerste sessie op TT Circuit Assen.

De teams en rijders kunnen zich nu voorbereiden op de tweede training van het weekend, die vrijdagmiddag om 15.00 uur van start gaat en eveneens 45 minuten duurt.

Uitslag eerste vrije training World Superbike Assen