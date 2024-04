Toprak Razgatlioglu was vrijdagochtend in Assen de snelste in de eerste oefensessie van het World Superbike. Nadat de teams en rijders in die training al geconfronteerd werden met een opdrogende baan, was dat later op de dag in de tweede vrije training eveneens het geval. Tussen beide sessies door had het behoorlijk geregend, al was in het uur voorafgaand aan VT2 ook het zonnetje weer doorgebroken. Daardoor was er al een ruime droge lijn ontstaan op TT Circuit Assen, waar wel nog enkele natte plekken te zien waren.

Om 15.00 uur werd de groene vlag gezwaaid om de training van start te laten gaan, maar het duurde even voordat de eerste rijders zich op de baan meldden. Toen dat eenmaal het geval was, lieten diverse grote namen nog even op zich wachten. Zo verschenen Razgatlioglu en zijn BMW-teamgenoot Michael van der Mark pas na zo'n vijf minuten op de baan, waarbij de Turk zich meteen weer van voren liet zien. Hij zakte echter weer wat weg toen diverse andere rijders aanzetten op het moment dat de baan overal vrijwel helemaal opgedroogd was. Zo nam Alex Lowes kortstondig de leiding even in handen, evenals WK-leider Nicolo Bulega, broer Sam Lowes en Michael Ruben Rinaldi.

Regerend wereldkampioen Alvaro Bautista meldde zich pas halverwege de tweede training op de baan voor zijn eerste run en na enkele rondjes liet hij zich dan ook gelden met 1.35.473, de snelste tijd van de dag. Razgatlioglu en Van der Mark waren op dat moment teruggekeerd op het asfalt voor hun tweede run en dat leverde beide rijders een fikse verbetering op. Razgatlioglu schoof op een kleine drie tienden van Bautista op naar de tweede positie, in zijn kielzog ging Van der Mark mee naar de achtste plek.

Rode vlag en regenbui

Enkele seconden later werd de tweede vrije training in Assen echter onderbroken. De aanleiding daarvoor bleek niet een plotselinge regenbui of een crash van een van de rijders, maar een losgeraakt stuk baanafzetting dat weer op zijn plek gezet moest worden. Zo'n tien minuten later werd de training hervat met nog een kleine zeventien minuten voor de boeg, maar verbeteringen zouden er niet meer komen. Dat was te wijten aan een stevige regenbui die tijdens de rode vlag over het circuit trok, waardoor ook het gehele asfaltlint weer nat werd. De meeste rijders meldden zich wel nog even op de baan om de regenbanden te proberen, maar zoals gezegd bleven verbeteringen uit.

Na het zwaaien van de finishvlag vond Bautista zijn naam dus bovenaan de ranglijst terug. Met 1.35.473 was hij zo'n drie tienden sneller dan Razgatlioglu, die zelf op zijn beurt weer een kleine tiende marge had naar de verrassende Remy Gardner. Rinaldi en Jonathan Rea volgden vlak daarachter op de plaatsen vier en vijf, gevolgd door Bulega en Sam Lowes. Van der Mark keerde in de slotfase van de training niet meer terug op de baan, maar behield desondanks zijn achtste plaats. De top-tien werd gecompleteerd door Dominique Aegerter en Andrea Iannone.

De vrijdagse actie van het World Superbike in Assen zit erop. Zaterdagochtend om 9.00 uur staat de volgende sessie gepland: de derde en afsluitende vrije training van 20 minuten.

