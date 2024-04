Razgatlioglu en Gardner: Slicks juiste keuze in eerste WSBK-race Assen

Een regenbuitje kort voor de start van de eerste World Superbike-race op TT Circuit Assen maakte het asfalt net nat genoeg om te twijfelen over de keuze tussen intermediates en slicks. De meeste rijders besloten om gewoon op de profielloze banden te starten, maar er was één voorname uitzondering: debutant Nicholas Spinelli. De Italiaan werd door Barni Ducati op intermediates weggestuurd en dat bleek een gouden keuze, want in zijn eerste World Superbike-deelname wist hij meteen te winnen. Wel had hij de timing rode vlag aan zijn zijde, want op dat moment kon er meteen een einduitslag opgemaakt worden. Tevens hadden achtervolgers Toprak Razgatlioglu en Alvaro Bautista net de aansluiting gevonden.

Razgatlioglu gaf na afloop van de zaterdagse race tekst en uitleg over zijn keuze voor de slicks. “Ik keek en zag dat het heel zachtjes regende, maar ook dat de wolken bewogen. Het leek erop dat de regen met twee, drie minuten zou stoppen”, motiveerde de Turkse BMW-rijder zijn keuze. “Aan de achterkant van het circuit zag ik dat er donkere wolken hingen, maar het was hoge bewolking en daar regent het normaal niet uit. Tijdens de race ging het even regenen in sectoren twee en drie, waardoor iedereen wat rustiger reed. Daarna hield het op en was het overal droog, behalve in de eerste sector waar het nog nat was. Iedereen reed wat rustiger in de eerste sector.”

Uit het feit dat hijzelf en Bautista op de opgedroogde baan zienderogen dichterbij kwamen aan Spinelli, gaf Razgatlioglu de bevestiging dat hij in principe de juiste bandenkeuze had gemaakt. “Ik dacht eerst dat Spinelli de full wet gebruikte, maar na de finish zag ik dat het intermediates waren. We kwamen iedere ronde bijna vijf seconden dichterbij. Met één ronde meer hadden we misschien wel gewonnen”, aldus de wereldkampioen van 2021.

Woorden van gelijke strekking werden uitgesproken door Remy Gardner, die met de vierde plaats net naast het podium greep. “Ik heb de juiste band gekozen”, was de Australiër van GRT Yamaha duidelijk tijdens zijn praatje met de verzamelde pers. “De slick was de juiste keuze als we een volledige race hadden gereden, maar wie had vooraf gedacht dat er precies met zeven ronden te gaan een rode vlag zou komen? Als je de loterij wint, dan win je de loterij. Verder was ik blij met mijn bandenkeuze. De eerste helft van de race draaide om overleven, maar eerlijk gezegd voelde ik me zelfs op de natte plekken snel. Eerlijk gezegd genoot ik ervan.”