BMW haalt Sykes terug als tijdelijke vervanger voor Van der Mark

Michael van der Mark brak zijn dijbeen bij een nare val tijdens het WSBK-weekend in Assen. De BMW-coureur ging meteen onder het mes in een ziekenhuis in Groningen, maar het was vlak na de crash al duidelijk dat de Nederlander er opnieuw voor een lange tijd uit zo liggen. Een kleine veertien dagen na het treffen op het TT Circuit ging het WK Superbikes-seizoen verder in Barcelona. BMW plaatste Ivo Lopes als vervanger van Van der Mark naast Scott Redding, maar hield nog open wie na Spanje op de BMW-machine zou plaatsnemen. Inmiddels is daar meer duidelijkheid over.

Het Duitse merk heeft namelijk bekendgemaakt dat Tom Sykes tijdelijk terugkeert bij BMW en dat net na het nieuws dat de Brit per direct vertrekt als coureur bij Kawasaki Puccetti Racing. Sykes is zeker geen onbekende voor BMW. De 37-jarige man uit Huddersfield rijdt al jaren in de klasse en deed dat in 2019, 2020 en 2021 voor BMW. In zijn laatste jaar was hij teamgenoot van Van der Mark.

"Ik kijk ernaar uit om tijdelijk terug te keren bij BMW", aldus Sykes. "Ik ga onwijs hard werken om ze te helpen. Ik ken ze al vanaf het begin en was betrokken bij de ontwikkeling van de motor. Nu krijg ik de kans om hiermee verder te gaan. Ik kijk uit naar de test op Misano. Daarnaast wil ik Michael, mijn oude teamgenoot, een spoedig herstel wensen, terwijl ik mijn uiterste best ga doen."

BMW is in zijn nopjes met het terughalen van Sykes. In zijn eerdere periode aldaar eindigde hij zes keer op het podium en greep hij drie pole-positions. "Welkom terug, Tom", zegt motorsport director Marc Bongers. "We zijn blij dat hij tijdelijk terugkomt. Deze mogelijkheid diende zich aan toen Tom weer vrijkwam. We weten zeker dat hij een goede invaller is tot de terugkeer van Michael. We staan in contact met Michael. Hij boekt progressie, maar er is nog geen datum geprikt voor zijn terugkeer. Tom is een geweldige rijder en heeft veel ervaring. Daarnaast is hij bekend met ons project en team."