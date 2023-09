Rea verlaat Kawasaki na zes wereldtitels voor avontuur bij Yamaha

De rijdersmarkt in het WK Superbikes voor 2024 heeft al enkele opvallende wisselingen opgeleverd. Daar waar Alvaro Bautista trouw blijft aan Ducati, koos concurrent Toprak Razgatlioglu wel voor een transfer. De wereldkampioen van 2021 gaat voor een nieuw avontuur bij het fabrieksteam van BMW en daardoor komt er een plekje vrij bij Yamaha. Het Japanse merk heeft de tijd genomen om een vervanger aan te stellen en inmiddels is duidelijk wie dat wordt: Jonathan Rea. De Brit komt over van Kawasaki, dat eerder op maandag al heeft bevestigd dat de uiterst succesvolle samenwerking ten einde komt.

Rea voegde zich in 2015 bij Kawasaki, nadat hij de eerste zes jaar van zijn WSBK-loopbaan op een Honda had gereden. Nadat hij voor Honda vijftien races had gewonnen, deed hij er met Kawasaki een schepje bovenop door tussen 2015 en 2020 zes keer op rij wereldkampioen te worden. In totaal behaalde Rea 104 overwinningen voor zijn huidige werkgever, waarmee hij nooit lager dan derde in het kampioenschap eindigde. Daarnaast stond hij 214 keer op het podium voor Kawasaki. In 2024 volgt dus de overstap naar Yamaha, dat op dit moment de belangrijkste uitdager is van het dominante Ducati. Rea wordt daar gekoppeld aan Andrea Locatelli, die momenteel bezig is aan zijn derde seizoen in dienst van het fabrieksteam en achter zijn nieuwe teamgenoot op P4 staat in de titelstrijd.

Rea heeft een contract voor twee jaar getekend bij Yamaha, waardoor hij ook in 2025 voor het merk racet. Dat geldt eveneens voor Locatelli, waardoor de fabrikant de komende twee jaar over stabiliteit in de line-up beschikt. Zijn overstap betekent wel dat Kawasaki op zoek moet naar een nieuwe rijder voor het fabrieksteam. Eerder dit jaar heeft men al wel aangekondigd dat Alex Lowes, de huidige teamgenoot van Rea, zijn contract heeft verlengd en ook in 2024 voor het team uitkomt.