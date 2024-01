BMW onthult strijdwapen Van der Mark voor WK Superbikes-seizoen 2024

Op het hoofdkwartier van BMW in Berlijn trapte de fabrikant woensdag de reeks teampresentaties voor het WK Superbikes in 2024 af. Zowel het fabrieksteam als Bonovo BMW was aanwezig om de nieuwe kleurstellingen voor het aankomende seizoen te onthullen. Bovendien was het de eerste keer dat Toprak Razgatlioglu zich publiekelijk liet zien in BMW-kleuren. De WSBK-kampioen van 2021 maakte deze winter de overstap van Yamaha naar het Duitse merk, waar hij in het fabrieksteam de nieuwe teamgenoot van Michael van der Mark wordt. De Turk is de vervanger van Scott Redding, die door zijn overstap naar Bonovo wel onderdeel van de BMW-familie blijft. Bij die renstal wordt de Brit de nieuwe teamgenoot van Garrett Gerloff, een rol die vorig jaar nog vervuld werd door Loris Baz.

De livery's van beide teams zijn voorzien van de nodige invloeden van BMW, al zijn de teams desondanks goed uit elkaar te houden. Het fabrieksteam van Razgatlioglu en Van der Mark is te herkennen aan een overwegend donkere kleurstelling met rode, lichtblauwe en donkerblauwe accenten, terwijl de Bonovo-rijders juist met een overwegend witte livery aan de start verschijnen. Ook de machines van Redding en Gerloff zijn voorzien van rode en blauwe accenten.

Het gevoel is in de aanloop naar het nieuwe seizoen in ieder geval goed bij BMW en dus ook bij Van der Mark, die de afgelopen twee jaar met veel blessureleed kampte. "Ik ben fit en klaar om te racen", zegt de Nederlander, die in 2014 wereldkampioen supersport werd. "We hebben bij BMW allemaal één doel en dat is winnen. In Phillip Island zullen we zien waar we staan, maar ik heb veel vertrouwen in dit project. We hebben Toprak aangetrokken en veel dingen veranderd, dat gaat de motor veel beter maken." Razgatlioglu maakte eind 2023 al kennis met de BMW M 1000 RR en hield daar een goed gevoel aan over. "De eerste keer dat ik op de motor reed, lachte ik op het rechte stuk. Deze motor is over het algemeen heel goed en de engine brake is ongelofelijk. Wel zijn er enkele dingen die voor mijn rijstijl verbeterd moeten worden."

In de komende weken test BMW met de M 1000 RR tijdens testsessies in Jerez en Portimao. Op 19 en 20 februari vindt de afsluitende test plaats in Phillip Island, waar op 24 en 25 februari de eerste races van het nieuwe seizoen worden verreden.