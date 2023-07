Het WK Superbikes reisde voor de achtste ronde van het seizoen af naar het Tsjechische circuit van Most. Het werd een weekend waarin de naam van Alvaro Bautista eens niet elke sessie bovenin te vinden was, Jonathan Rea voor het eerst in 2023 succes boekte en Michael van der Mark na een langdurige blessure zijn rentree maakte bij BMW.

Toprak Razgatlioglu begon het weekend uitstekend door de snelste tijd te noteren in de Superpole. Met een nieuw ronderecord snelde de Turk naar de eerste startplek voor de openingsrace en de Superpole-race, die allebei op zaterdag zouden worden afgewerkt. WK-leider Bautista bleef in de kwalificatie steken op de derde rij, al werd de Spanjaard kort voor aanvang van de openingsrace teruggezet naar de veertiende startpositie. Van der Mark knokte zich naar de achttiende startplek op de M1000 RR. Rea begon op zijn Kawasaki als vijfde.

Rea boekt succes

Net als bij de Formule 1 op Spa-Francorchamps, bleef de regen niet weg in Tsjechië. Kort voor de start van de eerste race had het geregend, maar bij de start was de baan op diverse plekken opgedroogd. Dit had invloed op de bandenkeuze. Razgatlioglu en Rea kozen voor intermediates, terwijl Bautista op regenbanden gokte. De mannen op regenbanden hadden het bij de start bij het juiste eind. Axel Bassani pakte de leiding over, terwijl Bautista zich van P14 naar P3 knokte. Na een aantal ronden begonnen de rijders op full wets te worstelen en moeten naar de pits om te wisselen. Rea reed uiteindelijk een sterke wedstrijd en bouwde voldoende voorsprong op om voor het eerst in 2023 de race naar zich toe te halen. Razgatlioglu maakte foutjes, maar werd als tweede afgevlagd. Danilo Petrucci redde de eer voor Ducati door derde te worden. Bautista werd slechts twaalfde, Van der Mark dertiende en pakte punten.

Razgatlioglu verzilvert pole

Zondag was het tijd voor de Superpole-race. Opnieuw mocht Razgatlioglu vanaf de eerste startplek vertrekken, maar het zou een spannend duel met Rea worden. De coureurs konden voor deze race weer voor de droogweerbanden gaan. Bautista begon wederom als veertiende. In de eerste ronde was het meteen chaos, waardoor veel mannen onderuit gingen in de chicane. Razgatlioglu verloor wat terrein bij de start en kwam derde te liggen, achter Bassani en Rea. Bautista profiteerde van alles en schoof de top-vijf binnen in de openingsronde. In de vierde ronde pakte Razgatlioglu de leiding weer terug, terwijl Rea opschoof naar P2 en het duo wegreed bij de rest. Rondenlang knokten beide heren voor de leiding, maar uiteindelijk trok de Yamaha-coureur aan het langste eind. Rea werd knap tweede, voor de op stoom geraakte Bautista. Hij werd derde. Van der Mark eindigde buiten de punten op plek veertien, met BMW-teamgenoot Scott Redding daar een plaatsje voor.

Drama voor Razgatlioglu, Bautista profiteert

Door de uitslag van de Superpole-race begon Razgatlioglu ook de afsluitende wedstrijd helemaal vooraan. Rea en Bautista namen plaats op respectievelijk de plekken twee en drie en completeerden daarmee de eerste startrij. Het zou een vervelende race worden voor de polesitter. Bautista kwam al snel aan de leiding te liggen, met daarachter een geweldig gevecht tussen Razgatlioglu en Rea. Een foutje van de Ducati-coureur zorgde ervoor dat de Turk weer naar P1 kon. Hij vocht hard om vooraan te blijven en Bautista kon er maar niet voorbij komen. Zes rondjes voor het einde ging Razgatlioglu echter onderuit vanaf de leiding. Bautista schoot daardoor weer naar de eerste plek en hengelde de zege vervolgens eenvoudig binnen. Petrucci wist in de slotfase Rea nog te verslaan voor de tweede plek. Bassani werd vierde, voor Ducati-rijder Michael Rinaldi. Van der Mark werd vijftiende, terwijl Redding als achtste werd afgevlagd.

In het kampioenschap leidt Bautista met 427 punten. Razgatlioglu volgt op P2 met 353 punten. Rea heeft er voorlopig 251 verzameld. Met 23 stuks bivakkeert Van der Mark voorlopig op P17. De heren krijgen nu een aantal weken om bij te komen. In het weekend van 8 tot en met 10 september gaat het seizoen verder op het iconische circuit van Magny-Cours in Frankrijk.