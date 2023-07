Niet Alvaro Bautista, maar Jonathan Rea bemachtigde de pole-position voor de openingsrace op het circuit van Donington. Bautista en Danilo Petrucci namen plaats op respectievelijk de plekken twee en drie. De Spaanse coureur lag voor de eerste bocht al aan de leiding, maar verloor deze een ronde later weer aan Rea. In de volgende ronde schoot ook Toprak Razgatlioglu aan Bautista voorbij. Uiteindelijk pakte Bautista P1 terug in ronde negen, toen Rea en Razgatlioglu in de problemen kwamen. Hij gaf de leiding niet meer uit handen en won de eerste wedstrijd. Het was zijn vijftiende zege in de zestiende race. Razgatlioglu werd tweede. Rea bereikte ondanks een spannende slotfase alsnog het podium.

In de Superpole-race was het eindelijk tijd voor een andere winnaar. Razgatlioglu zag de vlag in de tweede wedstrijd van het weekend als eerste. De Turk versloeg polesitter Rea in de slotfase, terwijl Bautista door een fout van Rea er op topsnelheid ook voorbij ging in de laatste ronde. Razgatlioglu, die volgend WSBK-seizoen voor BMW rijdt, maakte echter een einde aan de winnende streak van zijn Spaanse concullega. De top-drie zat slechts 0.537 seconde bij elkaar vandaan op de finish.

Door zijn zege in de Superpole race, startte Razgatlioglu vanaf pole-position voor de afsluitende race van het weekend. Ondanks een mindere start bemachtigde Bautista echter de koppositie, al sloeg de Yamaha-coureur meteen terug. Vervolgens was er een hevige crash bij Coppice. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen. Tom Sykes maakte een highsider, waarna Loris Baz hem niet meer kon ontwijken. Ook Michael Rinaldi raakte betrokken bij het ongeluk. Baz stond binnen enkele seconden weer op. Uiteindelijk kwam ook de ambulance op de baan, waarna snel bekend werd dat alle heren bij bewustzijn waren. Sykes en Rinaldi werden naar het medisch centrum gebracht. Eerstgenoemde liep een borstblessure, een aantal gebroken ribben en geblesseerde linkerenkel op. Hij werd voor verdere controles naar het ziekenhuis in Nottingham gebracht.

Iets voor half 6 lokale tijd werd de tweede race weer hervat. Bautista nam opnieuw de leiding, maar werd aangevallen door Rea. Razgatlioglu was teruggevallen, maar slaagde erin om de tweede plek van Rea terug te pakken. Daarna ging de Turk op jacht naar Bautista. De Ducati-coureur verloor vervolgens twee posities. Uiteindelijk kwam het drietal weer bijeen en na wat foutjes bemachtigde Bautista in de tweede helft van de race weer de leiding. Daarna werd het gat naar Razgatlioglu groter en won de 38-jarige coureur zijn tweede wedstrijd van het weekend. Petrucci profiteerde van de terugvallende Kawasaki's en werd derde. Hij pakte daarmee zijn eerste WSBK-podium.

Bautista leidt het kampioenschap met 348 punten. Razgatlioglu staat op plek twee met 252 punten voor Andrea Locatelli met 175 punten. In het weekend van 14 juli vervolgt het WSBK-seizoen zich op het legendarische circuit van Imola.