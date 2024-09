Na zijn harde crash op Magny-Cours moest World Superbike-rijder Toprak Razgatlioglu twee raceweekenden toekijken met flinke blessures. Door zijn val en de impact die hij daarna met de muur maakte raakte de 27-jarige coureur geblesseerd aan de rug en liep hij een klaplong op. Daarmee leverde de BMW-coureur een groot deel van zijn voorsprong op nummer twee in het wereldkampioenschap Nicolo Bulega kwijt, maar in Aragón is de Turk weer van de partij. Het is echter onzeker of hij het hele weekend af kan maken.

Donderdag bezocht de teamgenoot van Michael van der Mark een circuitarts. Uit het onderzoek kwam dat de kampioenschapsleider fit verklaard werd, maar dat er na de eerste vrije training nogmaals gekeken wordt of hij ook de andere sessies op het circuit in Spanje kan afwerken. De arts wil echter voorkomen dat Razgatlioglu te snel weer op de machine stapt, want als een niet goed herstelde long nog een klap krijgt kan dat langdurige schade opleveren. Jonathan Rea en Adam Norrodin kregen eveneens groen licht voor hun deelname, waarbij laatstgenoemde zich net als Razgatlioglu na de eerste training nog moet melden voor een extra check.

Zoals gezegd is Razgatlioglu na zijn valpartij in Frankrijk heel wat punten kwijtgeraakt. Voor het weekend op Magny-Cours had hij 92 punten voorsprong, maar na twee goede optredens van Bulega is dat gat nu nog maar 13 punten. Met alleen nog de races in Aragón, Estoril en Jerez op de agenda ligt dus de strijd om de titel weer open. Mocht het Razgatlioglu lukken om de titel te bemachtigen, dan gaat hij naar zijn tweede WSBK-kampioenschap. In 2021 won de man uit Alanya namelijk ook al, destijds op een Yamaha. Bulega debuteert dit jaar in het WBSK en is op jacht naar een titel in zijn rookieseizoen. Regerend kampioen Alvaro Bautista is alleen op papier nog kandidaat, zijn achterstand op Razgatlioglu bedraagt voor het weekend in Aragón 82 punten.