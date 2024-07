Ducati biedt Miller fabriekszitje aan in WK Superbikes

Ducati is in onderhandeling met KTM MotoGP-rijder Jack Miller over een overstap naar het WK Superbikes in 2025. De ervaren Australiër moet Alvaro Bautista gaan vervangen. De tweevoudig WSBK-kampioen kan dit jaar geen vuist maken tegen BMW-rijder Toprak Razgatlioglu. Bovendien staat zijn rookie-teamgenoot Nicola Bulega veertig punten boven hem in de titelstrijd op de tweede plaats. Naar verluidt hebben zijn vertegenwoordigers in de onderhandelingen met Ducati over een nieuwe deal voor 2025 een forse loonsverhoging gevraagd, wat in het verkeerde keelgat is geschoten bij de Italianen. Het fabrieksteam heeft een budget van bijna een miljoen euro voor de salarissen van de rijders, waarvan de Spanjaard al 750.000 euro ontvangt en Bulega ‘slechts’ 200.000 euro.

Bulega heeft zijn contract voor 2025 verlengd en heeft op basis van zijn sterke prestaties een flinke salarisverhoging gekregen: hij ontvangt vanaf volgend jaar 450.000 euro. Dat houdt in dat de tweede rijder van het team grofweg hetzelfde bedrag zal ontvangen, en dat is flink minder dan wat Bautista tot op heden overgemaakt kreeg. Daarom is Ducati andere opties gaan bekijken. Motorsport.com heeft vernomen dat er contact is gezocht met Miller voor een mogelijke overstap.

Hereniging aanstaande?

Miller stond tussen 2018 en 2022 al onder contract bij Ducati in de MotoGP. Hij reed drie jaar voor Pramac alvorens de overstap te maken naar het fabrieksteam in 2021. In die periode scoorde hij drie overwinningen, waarvan de laatste in Japan 2022. Miller vertrok vorig jaar naar KTM, maar zal daar komend jaar weer plaats moeten maken. In eerste instantie leek hij te verkassen naar het Aprilia-satellietteam Trackhouse. De Amerikanen zijn echter dicht bij een deal met Moto2-titelkandidaat Ai Ogura.

Miller wil de ontwikkelingen op de rijdersmarkt nog even afwachten voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst. Buiten Ducati heeft hij naar verluidt nog minimaal een ander aanbod van een fabrieksteam uit het WK Superbikes. De 29-jarige blijft echter het liefste actief in de MotoGP. Hij heef aangegeven niet voor de Grand Prix van Oostenrijk op 18 augustus een beslissing te willen nemen. Op dit moment is Pramac-Yamaha het enige team met een vrij plekje.