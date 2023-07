Al vroeg in de tweede WK Superbikes-race op het TT Circuit Assen vloog Michael van der Mark van het zadel in de Geert Timmerbocht. De 30-jarige coureur uit Gouda kwam daarbij akelig ten val en brak daarbij zijn linkerdijbeen. Het was een flinke domper voor de BMW-rijder, die eerder dit jaar twee vingers brak in Indonesië maar dus wel op tijd hersteld was voor zijn thuisrace. Door de blessure die hij in Assen had opgelopen moest hij lange tijd langs de zijlijn toekijken. Hij moest uiteindelijk de races op het Circuit de Barcelona-Catalunya, Misano, Donington en Imola aan zich voorbij laten gaan. Het was daarom de vraag of hij wel nog op tijd terug zou keren voor de laatste race voordat ze zomerstop begint, of dat hij pas begin september weer op de motor zou stappen voor ronde negen van het kampioenschap.

Nu heeft BMW bekendgemaakt dat Van der Mark weer hersteld is en dat hij op de BMW M 1000 RR stapt voor het weekend op het Tsjechische Autodrom Most. Marc Bongers, de motorsport director van BMW, benadrukt dat het dit weekend vooral draait om het herpakken van het ritme en dat er dus weinig verwachtingen zijn voor wat betreft het resultaat. "Allereerst welkom terug, Mickey!", zegt Bongers. "Het is geweldig om Mickey weer aan boord te hebben na zijn lange blessurepauze. We willen echter niet te hoge verwachtingen van hem hebben. Het belangrijkste is dat hij weer in zijn raceritme komt op de BMW M 1000 RR voordat hij na de zomerstop vol in de aanval gaat."

Zelf is Van der Mark 'erg blij' om weer terug te zijn en na dertien weken afwezigheid op de motor te stappen. "Het is lang geleden en ik kijk uit naar deze race. Het zal niet makkelijk worden, want ik heb veel races gemist en de snelheid zal er zeker niet vanaf het begin zijn, maar ik kijk ernaar uit om weer op de motor te zitten en om weer met de jongens te werken. Nu voel ik me weer 100 procent fit, dus ik kan niet wachten om terug te zijn en te genieten van dit weekend voor de zomerstop."

Tijdens zijn afwezigheid heeft BMW Ivo Lopes opgeroepen als Van der Marks vervanger voor de race in Spanje. Voor de daaropvolgende races mocht oude bekende Tom Sykes op de BMW stappen, maar hij crashte zelf stevig op Donington. Daar brak hij zijn linkerenkel en tien ribben. In Imola werd daarom Leon Haslam ingeschakeld als tijdelijke teamgenoot van Scott Redding.