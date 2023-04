Michael van der Mark breekt dijbeen bij zware val in Assen

Michael van der Mark brak in Indonesië bij een soortgelijke val twee vingers, maar was op tijd fit voor zijn thuisrace in Assen. De Nederlander werkte een prima vrijdag af, stelde teleur op zaterdag, maar liet op de afsluitende dag een goed tempo zien tijdens de warm-up en in de Superpole-race. De laatste race in Assen ving hij wederom vanaf de vijftiende plek aan. De BMW-coureur klom al snel een aantal posities, totdat het misging in de derde ronde.

In de Geert Timmer Bocht werd Van der Mark van zijn machine geslingerd. Hij belandde met een harde knal op het asfalt en schoof het gras in. Daar bleef hij enige tijd liggen. Uiteindelijk werd de 30-jarige coureur op een brancard gelegd en voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar is een breuk in zijn linkerdijbeen geconstateerd, waardoor hij opnieuw lange tijd uit de roulatie is.

Het is de zoveelste tegenvaller voor de Nederlander. Op het Indonesische circuit van Mandalika brak hij al twee vingers. Afgelopen seizoen stond hij lange tijd aan de kant nadat hij ook toen zijn dijbeen brak bij een val in Estoril. Voor de start van het 2022-seizoen brak de rijder uit Gouda al zijn voet.