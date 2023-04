Van der Mark crasht hard in laatste WSBK-race Assen, weer winst Bautista Michael van der Mark is zondag hard gecrasht in de beginfase van de afsluitende WSBK-race in Assen. De Nederlander verloor de controle in de Geert Timmer Bocht, maakte een highsider en stuiterde het gras in. Het is nog onbekend of de BMW-coureur een nieuwe blessure heeft opgelopen. Alvaro Bautista kwam voor Ducati wederom als eerste over de streep.