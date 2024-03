Motul en Kawasaki zijn twee zeer actieve en bekende namen in de racewereld, die in 2020 hun krachten hebben gebundeld en in 2024 hun relatie hebben versterkt. Het Franse merk is nu de officiële smeermiddelen- en onderhoudspartner van Kawasaki Racing Team in het WK Superbikes.

Het speerpunt van de samenwerking, of eigenlijk het kroonjuweel, is de Lime Green Edition by Motul 10W-40. Dat is een bijzondere olie voor straatmotoren van Kawasaki, die de intens groene kleur van het Japanse merk heeft... en naar limoen ruikt! In een gesprek met Motorsport.com legde Mathieu Jouan, International Product Manager van het project, het ons uit.

Een aantrekkelijke geur... naast de motor

Geur? Ja, Motul heeft altijd al gespeeld met kleur en geur om emotie over te brengen op de consument, zoals bij de 300V met zijn fluorgele kleur en fruitige geur. Voor de Lime Green werkte Motul samen met een gespecialiseerd parfumbedrijf om een limoengeur te creëren die aangenaam is voor zowel de monteurs in de werkplaats als voor de consumenten die hem ruiken.

Een anekdote die dit weerspiegelt, is dat het Ministerie van Volksgezondheid en Veiligheid Motul verplichtte een disclaimer op te nemen in de eerste advertenties voor Lime Green om mensen eraan te herinneren dat deze olie geen lichaamsparfum was...

Lime Green, dat verwijst naar Kawasaki's racekleur, is een op maat gemaakte olie voor viertaktmotoren, is met steun van Kawasaki ontwikkeld door Motul en maakt gebruik van Ester-technologie (een chemische verbinding). Het biedt extra bescherming voor de motor (tegen tandwielslijtage) en versnellingsbak, en helpt bij het schakelen. Het is een product dat zorgt voor een snelle smering na een koude start en garandeert een langere levensduur.

Lime Green, van het laboratorium naar de weg

Als je je afvraagt hoe een olie van dit niveau wordt ontwikkeld, legt Jouan uit: "Motul begint met het testen van het product in het laboratorium, waarna het wordt toegepast op productiemotoren. Daarbij worden alle waarden gecontroleerd die motorrijders nodig hebben: vermogen en koppel, antislijtage-eigenschappen, bedrijfstemperatuur, startprestaties of prestaties in warme en koude omstandigheden."

Deze tests zijn in ieder geval minder uitputtend, of beter gezegd, "onder andere omstandigheden dan die van producten voor wedstrijden (zoals de eerder genoemde 300V)", waarbij onder andere talrijke circuittests, praktijktests (van maximaal een jaar) of banktests worden uitgevoerd.

Ondanks de samenwerking tussen Motul en Kawasaki in WSBK, wordt Lime Green niet gebruikt in de racerij en dat zal ook niet gebeuren, omdat raceoliën andere eigenschappen hebben en Motul op dat gebied wel degelijk voldoet met de 300V.

De toekomst is groen...

Naast Lime Green wil Motul "een toekomst garanderen voor motorfietsen met verbrandingsmotoren met zijn assortiment duurzame motoroliën op basis van geregenereerde basisolietechnologie". Voor deze oliën werken ze samen met een gespecialiseerd bedrijf dat gebruikte motoroliën inzamelt en onderwerpt aan een hoogtechnologisch raffinageproces in een proces dat is gebaseerd op de drie R's: recycle, reuse, reduce.

Het zijn oliën die beter presteren dan primaire basisoliën, waardoor het een win-winsituatie is voor zowel de gebruiker als de fabrikant.

En met Kawasaki? Jouan laat de details nog even achterwege: "We werken aan een nieuwe versie van een gezamenlijk product." Maar om de details te weten te komen, zullen we moeten afwachten...