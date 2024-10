Zo kan Razgatlioglu in Estoril WSBK-kampioen worden

Tijdens het voorlaatste weekend van het World Superbike-kampioenschap op Estoril kan Toprak Razgatlioglu geschiedenis schrijven. De Turk is namelijk hard op weg naar de titel en dat zou voor BMW de eerste in het WSBK zijn. De rijder miste de weekenden in Magny-Cours en Cremona na een hevige crash, maar de voorsprong in het WK op Nicolo Bulega is met 39 punten nog fors.

Bulega en ook regerend wereldkampioen Alvaro Bautista zijn op papier nog kanshebbers, maar Razgatlioglu kan in Estoril de genadeklap uitdelen. De opdracht voor Bautista is het simpelst. Hij moet in het weekend op Portugese bodem minstens 19 punten inlopen op Razgatlioglu, anders is hij zijn titel definitief kwijt. Bulega moet er op zijn beurt voor zorgen dat hij niet meer dan 22 punten verliest ten opzichte van de Turk. Als dat wel gebeurt, ziet hij de droom om in zijn debuutjaar in het WSBK kampioen te worden in rook opgaan. Gebeurt dat niet, dan zal tijdens het slotweekend op Jérez de beslissing vallen. Danilo Petrucci - nummer vier in de stand - doet al niet meer mee.

Mocht het gat tussen Razgatlioglu en Bulega aan het einde van het weekend 62 punten zijn, dan kunnen de rijders in Jérez op gelijke hoogte komen. In dat geval zal het aantal overwinningen doorslaggevend zijn. Razgatlioglu heeft er nu vijftien, Bulega kan op maximaal negen komen. In dat geval is Razgatlioglu dus ook al wereldkampioen.

Razgatlioglu heeft dit jaar het WSBK - als hij erbij was - volledig gedomineerd. Van de 24 races waar hij aan de start stond, wist hij er maar liefst 15 te winnen. Vooral de reeks van 13 zeges op rij van de tweede race op het TT Circuit in Assen tot de tweede race op Portimão was indrukwekkend. Daarna viel de 27-jarige rijder tijdens de vrije training in Magny-Cours, waarna hij dat weekend en het weekend in Cremona moest overslaan. Bulega profiteerde niet maximaal: in de zes races dat Razgatlioglu moest toekijken, won de Italiaan twee keer.

Tweede titel Razgatlioglu?

Mocht Razgatlioglu wereldkampioen worden, dan zal het zijn tweede WSBK-titel worden. In 2021 was de rijder uit Alanya al eens de beste, destijds op een Yamaha. Dat merk verliet hij eind vorig seizoen en nu is hij dus hard op weg om in zijn eerste jaar op een BMW de titel te veroveren. Zijn Nederlandse teamgenoot Michael van der Mark staat nu achtste en met nog twee weekenden te gaan kan hij nog zesde worden.