Het huidige seizoen van het WK Superbikes telde aanvankelijk twaalf ronden met in totaal 36 races. De seizoensfinale was aanvankelijk gepland voor 13 tot en met 15 oktober op het Circuit San Juan Villicum in Argentinië. Vorige maand kondigde de internationale motorsportfederatie FIM echter aan dat het evenement van de kalender werd gehaald vanwege naderende nationale en provinciale verkiezingen.

Op dat moment werd eveneens bekendgemaakt dat er een vervangende locatie gezocht werd voor de seizoensafsluiting, maar het was nog niet duidelijk welke locatie dat zou worden. Jerez de la Frontera werd nadrukkelijk genoemd en woensdag maakte het WK Superbikes dan ook bekend dat het circuit in Zuid-Spanje inderdaad gastheer wordt van de laatste race van het seizoen. Wel heeft het kampioenschap voor een nieuwe datum gekozen, want tussen 27 en 29 oktober wordt er in Jerez geracet. Naast het WSBK is ook het WK Supersport van de partij om hun seizoen ten einde te brengen.

Het WK Superbikes heeft het circuit van Jerez al een aantal keren aangedaan. In 1990 was het circuit de locatie van de seizoensopener. Daarna duurde het tot 2013 voordat het kampioenschap opnieuw naar het circuit kwam, om daar vervolgens tot en met 2017 te blijven. In 2018 ontbrak Jerez opnieuw op de WSBK-kalender, om daarna tussen 2019 en 2021 wel weer op de kalender te staan. Na een jaar afwezigheid volgt in 2023 dus een nieuw bezoek aan de omloop, ditmaal dus om het seizoen af te sluiten.

Na de toevoeging van Jerez bestaat de WK Superbikes-kalender dus weer uit twaalf evenementen, waarvan er nog vier op het programma staan. Voor de seizoensfinale wordt er ook nog geracet in Magny-Cours, Aragon en Portimao. Regerend kampioen Alvaro Bautista verdedigt in het restant van het seizoen een voorsprong van 74 punten ten opzichte van naaste belager Toprak Razgatlioglu.