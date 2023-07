WSBK schrapt seizoensfinale in Argentinië

De organisatie van het WSBK heeft bekendgemaakt dat de seizoensfinale niet zoals gepland in Argentinië verreden wordt. Het huidige seizoen zou van 13 tot 15 oktober afgesloten worden in San Juan. Het evenement in Zuid-Amerika is echter volledig van de kalender gehaald. In plaats daarvan reist het circus af naar Jerez de la Frontera, al is dat nog niet formeel bevestigd.

De reden voor het schrappen van de race in Argentinië is ietwat merkwaardig. In een statement maakt de WSBK bekend: “Deze beslissing is het gevolg van de overvolle verkiezingskalender van het land, wat heeft geresulteerd in een complexe situatie die invloed heeft op het dagelijks leven van mensen, provincies en bedrijven. Met het oog op de naderende nationale en provinciale verkiezingen, hebben Dorna WSBK Organization, Grupo OSD en de overheid van San Juan besloten om het evenement te schrappen.”

Naar verluidt wordt het seizoen in hetzelfde weekend afgesloten, maar dan op Europese bodem. Het circuit in het Spaanse Jerez de la Frontera moet de finaleraces huisvesten, al laat de officiële bevestiging daarvan nog op zich wachten.