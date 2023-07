Michael van der Mark liet zijn gezicht tijdens het WK Superbikes-weekend in Donington weer in de paddock zien. De Nederlander brak zijn dijbeen bij een nare val op het TT Circuit in Assen. In Groot-Brittannië keek hij in de BMW-garage toe en sprak over zijn blessure en toekomst. "Het gaat goed en geneest beter dan we verwacht hadden", meldt Van der Mark, die onlangs al weer op zijn eigen Superbike-motor van BMW plaatsnam tijdens een circuitdag op Drentse omloop. "Een aantal dagen geleden reed ik in Assen. Rijden kan ik altijd, zeker in Assen. Ik voelde dat het lastig was, met name bij het sturen. Het was wel leuk om weer te rijden, maar klaar voor een race was ik nog niet."

Een comeback in Imola over twee weken is echter nog niet van tafel. "Ik ga snel weer testen en beslis dan of ik in Imola ga rijden. Uiteraard kan ik rijden, maar racen is nog lastig. Ik wil fit zijn en op volle kracht strijden. Anders heeft het geen zin", verduidelijkt de Nederlander. Ondanks alle tegenslagen is er geen gebrek aan motivatie. "Ik was er na een week thuiszitten al klaar mee. De motivatie kwam al snel terug. Dit is mijn leven en wat ik wil doen. Ik wil racen, winnen en beter worden."

BMW-project

Het wil al een lange tijd niet vlotten bij het WSBK-team van BMW. De problemen zijn ook ongetwijfeld te wijten aan het blessureleed van Van der Mark. Afgelopen seizoen stond hij al lange tijd aan de kant door verschillende blessures en kon daardoor geen goede bijdrage leveren. "In het begin maakten we stappen, maar het gaat nu al twee jaar moeizaam", vervolgt Van der Mark, die al vervangen werd door Ivo Lopes en Tom Sykes. Sykes raakte op Donington echter ook geblesseerd, hij brak tien ribben bij een crash in de Superpole-race. "Het is voor een team lastig om plots met andere coureurs te werken. Het is eenvoudiger als je met meer ervaren rijders werkt. Mijn motivatie is heel groot. BMW levert een hoop nieuwe zaken. Ze werken keihard, al is mijn motivatie nooit een probleem geweest."

Onlangs werd bekendgemaakt dat Toprak Razgatlioglu Yamaha verlaat en in 2024 verdergaat met het fabrieksteam van BMW, een verrassing voor de meeste mensen. "Dat was het zeker", zegt de 30-jarige coureur uit Gouda daarover. "Het is interessant en laat zien dat BMW achter het project staat. Ze hebben een wereldkampioen enthousiast gemaakt. Dat laat zien dat ze willen winnen." Maar het contract van Razgatlioglu betekent dat BMW drie coureurs heeft en dat met maar twee zitjes. Scott Redding heeft de optie om volgend jaar door te gaan. "Ik hoef me geen zorgen te maken over de toekomst", verduidelijkt Van der Mark. "Ik weet zeker dat ze dit binnenkort bekendmaken."

Zou in geval van twijfel een overstap naar het team van Bonovo, dat ook met BMW's rijdt, een alternatief zijn? "Nee", maakt de Nederlander meteen duidelijk. Hij wil bij het fabrieksteam blijven en dat zijn zware crash in Assen kwam door een fout van het team verandert daar niets aan. Na de highsider nam BMW de schuld op zich en bood het zijn excuses aan aan Van der Mark. "Er was een fout gemaakt met de afstelling", zegt hij daarover. "Maar ik maak ook fouten. Iedereen doet dat. Het gaf mij een goed gevoel dat BMW er open over was. Helaas eindigde deze fout pijnlijk voor mij. Maar ze toonden respect door de fout toe te geven. Ik weet zeker dat dit niet nog een keer gebeurt."