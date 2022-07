Michael van der Mark brak begin mei zijn dijbeen bij een crash in de eerste vrije training van het WSBK-weekend in Estoril. Daarvoor had hij zijn rechterbeen al gebroken toen hij met de mountainbike crashte in aanloop naar de wintertesten. Na een operatie en meerdere weken rust klimt Van der Mark nu langzaam maar zeker weer op om later dit seizoen alsnog in actie te komen in het WK Superbikes.

Op Assen kwam Van der Mark voor het eerst sinds het ongeval weer op de motor in actie: “Ik heb een paar ronden gereden op mijn BMW M1000RR-trainingsmotor op het TT Circuit”, zegt hij. “Het was erg leuk en heeft me laten zien waar ik sta in het herstelproces. Deze dingen helpen enorm om dichter bij mijn doel te komen en dat is om zo snel mogelijk weer te rijden in het WK Superbikes. Nu is het nog te vroeg om te bepalen wanneer dat gaat gebeuren, maar ik ben er druk mee bezig.”

Het seizoen van Van der Mark is logischerwijs om zeep, maar werkgever BMW staat te trappelen om de rijder weer te ontvangen in de pitbox. Het team veranderde de motor op verschillende punten na een moeilijk 2021, maar Van der Mark heeft de nieuwigheden nog niet echt kunnen testen. Tijdens zijn deelname aan de WSBK-races op Assen vertelde Van der Mark dat het nog te vroeg was om te werken aan de technische aspecten van de BMW.

Bij afwezigheid van Van der Mark is Illia Mykhalchyk uit Oekraïne zijn vervanger.