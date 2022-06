Rentree Van der Mark nog niet in zicht: “Een moeilijke breuk”

In de aanloop naar het nieuwe seizoen van het WK Superbikes kwam Michael van der Mark tijdens een training op de mountainbike vervelend ten val, waarbij hij zijn enkel brak. Hij miste daardoor de seizoensopener in Aragon en keerde bij zijn thuisrace in Assen terug in competitie. Een race later in Estoril ging het opnieuw fout voor de rijder uit Bergschenhoek. Hij viel in de training en liep daarbij een breuk in de heup op. Sindsdien werkt Van der Mark hard aan zijn herstel, maar het is nog onduidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken.

“Het is een moeilijke breuk, die moet eerst goed helen voordat ik weer aan racen kan denken”, zei hij bij de NOS, waar hij dit weekend te gast is als analist van de TT van Assen. “Ik heb niet heel veel pijn, maar het is lastig te zeggen wanneer ik weer helemaal hersteld ben.” Het goede nieuws is dat hij sinds kort zonder krukken loopt, wat een nieuwe fase in zijn herstelproces inluidt.

Van der Mark werd in augustus 2021 vader van Mason. Zijn zoontje zorgde de afgelopen periode voor de nodige afleiding: “Thuis zijn is niet wat je wilt als motorcoureur. Je wilt racen en reizen en vaak neem je de pijn voor lief, maar het is nu even niet anders.”