Van der Mark blij: “Veel mensen dachten dat ik niet zou finishen”

Door zijn gebroken voet moest Michael van der Mark de openingswedstrijd van het WK Superbikes laten schieten, maar op zijn thuiscircuit in Assen wilde de Nederlandse coureur er graag bij zijn. En vanwege de pijn kan dat ook prima, stelt Van der Mark: “Ik voel tijdens het rijden absoluut geen pijn, het is alleen dat ik kracht tekortkom op de momenten dat ik snel van richting moet wisselen.” Tijdens de vrije trainingen van vrijdag eindigde Van der Mark net buiten de top-twintig, maar op zaterdag maakte hij een flinke stap.

Eigen tempo rijden

“Het ging op zich heel aardig”, blikt de Nederlander terug. “Het is altijd even afwachten hoe je lichaam reageert na zo’n eerste dag op de motor, maar ik werd vanmorgen wakker en het voelde weer wat beter. In de derde training ging het qua rijden niet echt super, maar ik probeerde ook wat energie te sparen. Tussen de training en de Superpole door kwam de man die mij geholpen heeft met mijn blessure; m’n voet voelde daarna meteen een klap beter. Daardoor haalde ik ook 35,2 in de Superpole.”

Een run van vijf ronden was het langste dat Van der Mark reed in de trainingen, het was daarom even afwachten waar de wedstrijd hem zou brengen. “Ik wist dat het een lange race zou worden, maar in het begin zat ik er aardig bij. Op een gegeven moment werd ik wat te wild en heb ik ze laten rijden. Ik heb geprobeerd mijn eigen tempo te rijden. Ik heb wel mooie gevechten gehad, natuurlijk niet waar je normaal zit. Ik denk dat een hoop mensen dachten dat ik de race niet zou finishen, maar dan moet het wel heel gek lopen.”

Van der Mark loopt qua ontwikkelingswerk flink achter. Zijn raceweekend in Assen is voor hem min of meer de start van de wintertest. Aan de motor heeft Van der Mark nog niets veranderd, het is meters maken en zorgen dat hij op den duur weer racefit kan worden. Maar met de stap die hij van vrijdag naar zaterdag zette, heeft hij vertrouwen geput voor de race op zondag. “Als ik me morgen weer zoveel beter voel dan vandaag, dan kan het leuk worden. Uiteindelijk moeten we rustig blijven, we moeten niet te veel verwachten. Ik weet wel dat ik wat puntjes kan scoren.”

Rea vindt het ‘Assen-gevoel’ op het juiste moment

De eerste WSBK-race van het weekend werd zaterdag gewonnen door Jonathan Rea. Hij hield Alvaro Bautista en Toprak Razgatlioglu achter zich na een spannende strijd. De Noord-Ier moest veel veranderen aan de motor om zich thuis te voelen op de machine, maar had het net op tijd te pakken. “Het was een solide race, het gevoel in de trainingen was heel anders”, vertelt Rea na zijn zestiende overwinning op het TT Circuit. “Ik had niet meteen het Assen-gevoel, maar stap bij stap hebben we de balans en de afstelling van de motor aangepast. Ik voelde me daarna stukken beter. De motor reageert redelijk goed, net zoals in Aragon maar het Assen-karakter was er nu wel degelijk. Op dit circuit moet je echt vechten om snel te zijn, dat lukte heel goed in de race.”