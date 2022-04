De grote kampioenschappen hebben dit weekend bijna overal te maken met slechte weersomstandigheden, maar op een zonovergoten TT Circuit is dat zeker niet het geval. Daar vond zaterdagmiddag de eerste race van het WK Superbikes plaats. Alleen de harde wind speelde een aardige rol op het Drentse circuit, maar de zware WSBK-machines hadden daar amper last van. Wereldkampioen Toprak Razgatlioglu begon van pole-position en deed meteen een poging om het veld uit elkaar te rijden.

De Turk ging de eerste twee ronden fier aan de leiding en kreeg een jagende Jonathan Rea mee op zijn wiel. De Kawasaki-piloot was de eerste ronden aan het aftasten, maar zag aan het begin van de vierde ronde zijn kans schoon om een inhaalactie te wagen bij de wereldkampioen. Na de beide rivalen was Andrea Locatelli de enige die in de openingsfase in de buurt kon blijven, al ontstond niet ver daarachter een groepje van drie rijders met Alex Lowes, Alvaro Bautista en Michael Rinaldi. Die laatste was weer van de partij na een zware crash in de kwalificatie.

Ook Rea slaagde er na de machtsovername niet in om weg te rijden en zo reden de zes koplopers op een lint over het TT Circuit. Alleen Rinaldi had op de zesde plaats echt moeite om het tempo te volgen, hij moest als eerste lossen uit de kopgroep. Keer op keer probeerde Rea om de achtervolgers zijn wil op te leggen door het tempo verder te verhogen, maar met rondjes 1.35-laag raakte de Kawasaki-man zijn voornaamste tegenstander Razgatlioglu maar niet kwijt. Na Rinaldi moest ook Lowes afhaken in de strijd om de overwinning. Hij moest halverwege de wedstrijd Bautista voor laten gaan en ook Locatelli liet de voormalig Yamaha-coureur achter. Het bleek te gaan om een technisch probleem bij de Brit, die de pijp aan het eind van de elfde ronde aan Maarten gaf en een DNF achter zijn naam kreeg.

Waar Locatelli de slag gemist had, kwam Bautista op de hardere Pirelli-compounds juist naar voren in het tweede deel. De kleine Spanjaard was een paar ronden ruim sneller dan de beide koplopers en had het achterwiel van Razgatlioglu met nog negen ronden te gaan gevonden. Het was voor de Turk een teken om de druk andermaal op te voeren bij Rea en slaagde daar ook in toen hij Rea bij het ingaan van de Geert Timmer Bocht uitremde en de koppositie overnam. Daardoor was Rea de voornaamste prooi van Bautista, maar duidelijk was dat de Noord-Ier niet van plan was zich gewonnen te geven.

En zo kon het dat Rea in de zestiende ronde bij het induiken van de Haarbocht weer de leiding nam. Dat bleek een beslissende move te zijn. Razgatlioglu maakte een klein foutje waardoor de deur voor Bautista open kwam te staan. Hij nam de tweede plek over en in een halve ronde tijd pakte Rea een voorsprong van drie tienden. Bautista reed het gaatje nogmaals dicht en sloot aan het eind van de zeventiende ronde weer aan bij Rea, maar hij had niet de wapens om ook daadwerkelijk de aanval te openen op de koppositie.

Bij het ingaan van de laatste ronde had Rea de beide achtervolgers nogmaals op een paar tienden gereden. Bautista wist echter van geen ophouden en kwam voor de Geert Timmer Bocht terug aan het achterwiel van Rea. De superieure remkracht van Rea bracht hem uiteindelijk de overwinning, zijn 99ste in dienst van Kawasaki. Bautista drong nog even aan voor de GT-bocht, maar tevergeefs. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar pakte wel belangrijke punten op Razgatlioglu, die op een dikke seconde als derde aan de meet kwam.

Andrea Locatelli moest vroeg afhaken voor de overwinning en reed een eenzame wedstrijd, hij werd vierde voor voormalig MotoGP-coureur Iker Lecuona. Loris Baz was op P6 de beste privérijder met de Bonovo Action BMW, hij hield Ducati-coureur Philipp Oettl en Yamaha-rijder Garrett Gerloff achter zich. Scott Redding pakte de negende plaats nadat hij afrekende met Axel Bassani.

Michael van der Mark reed zaterdag op het TT Circuit zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Vanaf de vijftiende startplek had de Rotterdammer het doel om wat punten te verzamelen en dat lukte hem ook. Na een duel met Cristophe Ponsson nam Van der Mark met zo’n acht ronden te gaan de veertiende plaats in de wedstrijd over. Door het uitvallen van Rinaldi werd dat uiteindelijk de dertiende plaats. Van der Mark nam zodoende een paar WK-punten mee uit zijn eerste krachtmeting van het seizoen.

Er was zaterdag op het TT Circuit wel degelijk Nederlands succes te vieren. Victor Steeman schreef de eerste race in het WK Supersport 300 op zijn naam.

Zondag komt het WK Superbikes weer in actie met de Superpole-race om 11.00 uur en de tweede hoofdrace om 14.00 uur.

