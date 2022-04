Rea claimt honderdste Kawasaki-zege in Superpole-race Assen

De Superpole-race, die de startvolgorde voor de tweede hoofdrace zou bepalen, ging zondagochtend over slechts negen ronden. Dat had alles te maken met een technisch probleem van wildcardrijder Gabriele Ruiu op de grid. Hij kwam niet van z’n plek en daarom werd een extra opwarmronde gehouden. Ruiu mocht de race alsnog aanvangen, maar moest wel achteraan aansluiten op de grid. Voor polesitter Toprak Razgatlioglu was de opdracht duidelijk. Hij kreeg zaterdag in het verkeer problemen met het goed houden van zijn voorband en besloot daarom vanaf het begin de aanval te kiezen. De regerend wereldkampioen maakte de kopstart en legde de rest van het veld meteen zijn wil op.

Vanaf de vijfde startplek kwam Alvaro Bautista vlotjes naar voren terwijl Jonathan Rea op de derde plaats probeerde te volgen. Na Alex Lowes op de vierde plek viel een gat. Het tempo lag in de beginfase van de race direct een stuk hoger dan tijdens de race van zaterdag en dat was te wijten aan de aanvalslust van Razgatlioglu, die op zijn pitbord echter het bericht kreeg dat Bautista op slechts drie tienden bleef steken. Zo reden de drie rondenlang over het TT Circuit.

Iedereen kon ruiken dat de aanval van Bautista aanstaande was en die kwam in de zesde ronde. Bautista zette een gewaagde aanval in bij het ingaan van de Ruskenhoek en nam de leiding in de wedstrijd over. Rea volgde niet veel later, hij nam de tweede plek van de Razgatlioglu over. Daarmee was duidelijk dat het aanvallende strijdplan van de Turk niet gewerkt had. Hij moest meteen een gaatje laten ten opzichte van de nieuwe leiders, en genoegen nemen met de derde plek.

Vooraan was de strijd echter nog niet gestreden. Bautista kon Rea niet van zich afschudden en bij het ingaan van de laatste ronde had de Kawasaki-man al een paar keer gekeken waar hij het kon proberen. In De Bult kwam de actie van Rea alsnog en nam hij de koppositie over met nog een halve baan te gaan. De Noord-Ier was bijzonder sterk bij het aanremmen van de Geert Timmer Bocht en gaf Bautista geen kans om nog een remactie te plaatsen. Rea boekte zodoende zijn honderdste raceoverwinning in dienst van Kawasaki.

Bautista bereikte de finish op de tweede plek, maar werd enige tijd na afloop van de race alsnog teruggezet naar de derde plek. Hij had de track limits overschreden in de laatste ronde. Razgatlioglu werd zodoende tweede voor Bautista. Andrea Locatelli werd vierde voor Honda-rijder Iker Lecuona en BMW-coureur Loris Baz. Garrett Gerloff claimde de zevende plaats voor Michael Rinaldi en Axel Bassani. Philipp Oettl eindigde op de Go Eleven Ducati op de tiende plek.

Van der Mark vijftiende

Michael van der Mark eindigde de race waar hij hem negen ronden eerder ook begon. De coureur vocht vrijwel de hele race met Roberto Tamburini op de Yamaha. Hij eindigde op de vijftiende plek, tevens zijn startplek voor de hoofdrace van zondagmiddag.

Alex Lowes viel in de slotfase van de race uit door technische problemen. Hij start zodoende als allerlaatste in de hoofdrace van zondagmiddag. De tweede WSBK-wedstrijd op het TT Circuit begint om 15.15 uur.

Uitslag: Superpole-race WK Superbikes Assen