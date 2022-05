Update: Van der Mark ondergaat geslaagde operatie aan dijbeen

Het incident gebeurde kort na de start van de eerste vrije training. Al in de eerste run ging Van der Mark bij het uitkomen van bocht 10 onderuit. De crash zelf werd niet in beeld gevangen, maar wel was te zien dat de Nederlander niet meteen op eigen kracht kon opstaan. De sessie werd stilgelegd om de machine te bergen en de medische dienst zijn werk te laten doen. Van der Mark werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Niet veel later deelde BMW mede dat de coureur overgebracht werd naar een nabijgelegen ziekenhuis.

Nog voor het eind van de sessie heeft de organisatie van het kampioenschap laten weten dat er een femurhals-fractuur geconstateerd was. Dat is een breuk in de bovenkant van het dijbeen, dat verbonden is met de heup. Het is een nieuwe tegenslag voor Van der Mark, die voor de start van het seizoen zijn rechtervoet brak bij een incident op de mountainbike. Hij moest daardoor de volledige wintertest en het eerste raceweekend van het seizoen in Aragon missen, maar stond vorige maand in Assen wel gewoon aan de start. Nu is duidelijk dat Van der Mark dit weekend in Estoril niet meer in actie komt.

Van der Mark is voor verder onderzoek en eventuele behandeling overgebracht naar het ziekenhuis van Lissabon.

Yamaha-rijder Garrett Gerloff noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training.

Update: BMW meldt zaterdagochtend via Twitter dat Van der Mark een geslaagde operatie aan de breuk in zijn dijbeen heeft ondergaan. “We wensen hem een voorspoedig herstel toe”, schrijft zijn team.