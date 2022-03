Van der Mark breekt been bij training en mist Superbike-test

Michael van der Mark kan daardoor in ieder geval deelname aan de test van BMW in Misano vergeten. In de komende dagen moet blijken wanneer de coureur weer op de motor kan stappen. “Over een paar dagen zullen we zien welk effect de behandeling heeft, dan weten we ook wanneer Michael weer op de motor kan stappen”, zegt teambaas Marc Bongers. “We staan in nauw contact met Michael en wensen hem een spoedig herstel.”

Van der Mark zou later deze week voor het eerst dit seizoen met de nieuwe BMW op de baan verschijnen. Op het Misano World Circuit Marco Simoncelli zou het merk de eerste testdagen afwerken. Een WSBK-team heeft in totaal tien testdagen tot haar beschikking tijdens een seizoen. In de komende weken gebruikt BMW zes van die dagen. Ook staat er nog een tweedaagse in Barcelona op het programma en test BMW voor de start van het seizoen nog in Aragon. Scott Redding, die deze winter over is gekomen van Ducati, zal het testwerk in Misano voor zijn rekening nemen. Mogelijk sluit Van der Mark op een later moment aan.

Het WK Superbikes begint in het weekend van 9 en 10 april met de openingswedstrijd in Aragon.