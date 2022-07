Rea pakt op superieure wijze de pole op Donington Park

Jonathan Rea was de gehele Superpole dominant. Hij noteerde in zijn eerste snelle omloop 1.26.687 om vervolgens nog eens 0.030 uit zijn Kawasaki te persen en uit te komen op 1.26.657. Scott Redding stond voor de pitstops halverwege de sessie tweede op twee tienden, gevolgd door WK-leider Alvaro Bautista en titelverdediger Toprak Razgatlioglu. Garrett Gerloff, de snelste man in de vrije trainingen (1.26.877), vond zichzelf terug op de negende plaats.

Voorzien van vers kwalificatierubber ging Rea er nog eens goed voor zitten. Met Redding aan zijn achterwiel vloog hij naar 1.26.230. Daarmee was de zesvoudig Superbike-wereldkampioen al flink rapper dan het pole-record van Tom Sykes uit 2017 (1.26.641). Maar dat vond Rea - die in 2019 alle drie races op Britse bodem won en vorig jaar de sprintrace op zijn naam schreef - nog niet voldoende. Hij haalde er in zijn slotronde nog eens twee tienden vanaf. Alex Lowes maakte het feestje voor Kawasaki compleet door de tweede startplek voor zich op te eisen. Razgatlioglu werd derde.

Redding maakte dankbaar gebruik van het sleepje van Rea en eindigde op de vierde plek. Bautista kwam niet verder dan P5. Gerloff moest zich tevreden stellen met de achtste plaats. Voor Loris Baz was het een dramatische sessie. De Fransman had in de vrije trainingen de derde tijd gereden, maar ging in de Superpole gelijk in zijn eerste snelle ronde onderuit in bocht 1. De BMW-rijder bleef ongedeerd en kon zijn weg vervolgen. Voor hem zat er uiteindelijk niet meer in dan de veertiende plek.

Uitslag Superpole, Donington Park