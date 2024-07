Ferrari onthult Hypercar-updates voor WEC-race Interlagos

Een maand na de 24 uur van Le Mans staat de volgende race in het World Endurance Championship op het programma: de 6 uur van Interlagos wordt komend weekend verreden. Ferrari reist gezien de overwinning op Le Mans, maar ook vanwege de nodige updates op de 499P Hypercar, met veel vertrouwen naar Brazilië af. Zo zijn er nieuwe brake ducts op de auto gezet en zijn er kleine aerodynamische veranderingen aangebracht. Het is voor het eerst sinds de introductie van de bolide in 2023 dat Ferrari updates introduceert. Enorme verschillen verwacht hoofd van het Ferrari-enduranceproject Ferdinando Cannizzo niet. Hij hoopt dat de auto nu op circuits waar harder geremd wordt beter voor de dag kan komen.

"Ondanks de goede prestaties van de auto in 2023 liepen we tegen problemen aan met het koelen van de remmen", legt de Italiaan uit. "Daarom hebben we een nieuwe cooling duct ontworpen en in de windtunnel getest. We willen hiermee de luchtstroom verbeteren en efficiënter gebruiken. Het verandert de balans van de 499P wel, wat we met aanpassingen aan andere onderdelen van de auto opgelost hebben."

Die veranderingen zijn zichtbaar en onzichtbaar, zo onthult Cannizzo: "Het zijn aanpassingen aan de onderkant van de auto, we hebben de hoogte van de gurney flaps iets aangepast en we hebben onder de voorlichten wat flicks geplaatst. Door deze updates hebben we de 499P in het 'performance window' zoals omschreven in de reglementen gehouden."

Spanning in kampioenschap

Door de overwinning in de 24 uur van Le Mans doet Ferrari weer mee in de strijd om de titels in het WEC. Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina zitten de Penske Porsche met Andre Lotterer, Kevin Estre en Laurens Vanthoor op de hielen. Het gat is slechts negen punten. Diezelfde achterstand heeft Ferrari op Porsche in de strijd om de constructeurstitel.

De 6 uur van Interlagos staat voor het eerst sinds 2014 weer op het programma en begint vrijdag om 15.45 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. De race start zondag om 16.30 uur Nederlandse tijd.