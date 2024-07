Toyota wil meer transparantie over Balance of Performance in WEC

Om het speelveld zo gelijk mogelijk te houden, maken de FIA en de Automobile Club de l’Ouest in het WEC gebruik van de Balance of Performance (BoP). Deze BoP wordt bij de Hypercars in drie stappen toegepast en resulteert uiteindelijk in aanpassingen aan het minimumgewicht, maximumvermogen, maximale energie per uur en sinds de 24 uur van Le Mans de ‘power gain’, bedoeld om de acceleratie en topsnelheden wat meer gelijk te trekken tussen de verschillende fabrikanten.

Deze BoP wordt van tijd tot tijd aangepast op basis van de baankarakteristieken, wat bijvoorbeeld ook resulteerde in een andere BoP voor de 24 uur van Le Mans. In die race ging net als in 2023 de zege naar Ferrari, Toyota won dat jaar de rest van de zeven races. Dit jaar ziet de situatie op de baan er iets anders uit. Porsche gaat na vier races aan de leiding in het kampioenschap, gevolgd door Ferrari en Toyota. Het Japanse merk heeft dit jaar alleen de 6 uur van Imola gewonnen – en dat op teamoperatie en strategie, niet op BoP-factoren – wat tot vraagtekens leidt bij teamdirecteur Rob Leupen.

“Wat erg moeilijk is binnen deze raceklasse, is de BoP”, zegt Leupen in een exclusief interview met Motorsport.com. “En we hebben nogal wat vraagtekens over de manier waarop dat gedaan wordt.” Als voorbeeld haalt Leupen de 24 uur van Le Mans van 2023 aan. “We mochten toen een week van tevoren met 37 kilo extra starten. Dat was niet volgens het reglement en niet goed voor ons en wij vinden niet dat het zo hoort. Het moet consequent en constant zijn. Alle teams moeten gewoon transparante informatie krijgen.”

Niets veranderd

Leupen benadrukt dat er geen problemen waren met de BoP omdat Toyota de 24 uur van Le Mans niet had gewonnen. “Maar het was een beslissing die naar onze mening technisch gezien helemaal niet logisch was, want het ging hier om de show. En dat vonden wij verkeerd, daar houden wij niet van.” Over de BoP van deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans is Leupen wat positiever. “Dit jaar is het beter gelopen”, oordeelt hij. “Maar toch zie je dan weer dat het proces voor de BoP niet transparant is. En transparantie vinden wij belangrijk.”

Het gaat er dan volgens de teamdirecteur om dat de teams ‘met gelijke wapens’ kunnen racen, al erkent hij ook dat het ‘moeilijk’ is om alle auto’s aan elkaar gelijk zien te maken. “Dat is geen gemakkelijke opgave. Maar de ingenieurs die het doen, moeten het kunnen doen. En dat is een beetje onze frustratie die we hebben en waarvan we hopen dat het toch beter gaat worden.”

Een deel van die frustratie vloeit voort uit het feit dat Leupen ziet dat Toyota zelf niets heeft veranderd aan de GR010 Hybrid, maar wel de resultaten heeft zien veranderen. “Vorig jaar waren we de snelste auto. Als we dan naar de eerste twee of drie races [van dit jaar] kijken, waren we de langzaamste auto. En we hebben niets veranderd”, beklemtoont de Nederlander. “Dat mag niet gebeuren. En als je dan commentaren van de FIA krijgt van ‘ja, jullie hebben een beetje pech gehad’ en ‘we hebben het een beetje te hard aangepakt’… Qatar was niet goed voor ons. Ja, daar kopen we niets voor, want je kunt het beter doen. Dat is onze mening. Ik vind dat we daarmee moeten oppassen, want dat zou natuurlijk weer een van de situaties kunnen zijn waarin het verkeerd zou kunnen gaan.”

Foto door: Marc Fleury

Meegroeien

De roep om transparantie is er dus duidelijk, maar op wat voor manier kan zo’n proces van de BoP transparanter volgens Leupen? “Je kunt die processen waarop de BoP gemaakt worden transparant aanleggen. Je kunt dan zeggen: ‘oké, hier zijn ze en zo gaan we het doen’. En dan kun je ook feedback krijgen”, vertelt Leupen. “Wij geven na elke race feedback, alleen krijgen wij geen feedback terug op onze feedback. Het is dan natuurlijk eenrichtingsverkeer. Dat werkt niet. Je moet daar samen aan werken zodat het beter wordt. Natuurlijk zit er veel informatie van de fabrikanten bij dat uiterst geheim is. Wij willen niet dat Porsche, Ferrari of Cadillac dat weet, dat is omgekeerd ook het geval. Maar daar zijn manieren voor om dat te doen. Ik denk dat je daar gewoon een stapje naar voren moet doen. Volgens mij zijn ze daar ook heel druk mee bezig, want ze krijgen niet alleen van ons, maar van alle kanten druk en veel verwachtingen dat het anders moet lopen.”

Als het aan Leupen ligt, komt er dus een betere wisselwerking tussen de teams, de FIA en de ACO. “Wij doen onze simulaties ook. Als onze simulatie grote verschillen laat zien tussen Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota en Cadillac, dan zeggen wij ook: ‘Hé, wat is hier aan de hand? Kunnen jullie dat verklaren?’ Dat is niet goed en dat realiseren ze zich ook. Voor de toekomst moeten ze ook nog weer een stap naar voren zetten. En ik vind dat we eerlijk moeten zijn, want ze zitten nu met een kampioenschap dat gigantisch gegroeid is en waar allemaal professionele mensen zitten die allemaal wat te vertellen hebben. Ik zou niet in de schoenen van de wedstrijdleider willen staan, vooral niet tijdens Le Mans. Hij heeft dan gigantisch veel informatie te verwerken. Maar er zijn allemaal systemen waarmee het kan. De Formule 1 kan het. Wij zitten met meer fabrikanten dan de Formule 1, we hebben meer auto’s dan de Formule 1. Dus het wordt allemaal complexer, dan moet je gewoon meegroeien. En ik denk dat ze daar iets sneller in moeten groeien.”