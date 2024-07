Toyota ziet waterstofproject Le Mans wel zitten: "Gaan uitdaging graag aan"

Bij de 24 uur van Le Mans deelde de Automobile Club de l’Ouest het voornemen om de nieuwe waterstofklasse vanaf 2028 te laten debuteren op Le Mans. Het volledige regelpakket ligt nog niet op tafel: dat zou eind dit jaar wel het geval moeten zijn. Eerder dit jaar gaf ACO-voorzitter Pierre Fillon in gesprek met Motorsport.com al aan dat hij verwacht dat er in 2028 een prototype op de grid zal staan, waarna er in 2029 ‘twee, drie of misschien meer’ moeten zijn. Deze waterstofklasse zou dan op vloeibare waterstof rijden in plaats van gasvormige.

Het is nog maar de vraag welke fabrikanten als eerste de gok willen wagen in deze gloednieuwe klasse, maar bij Toyota is men een en al oor. “Dat is voor ons een heel interessante situatie”, zegt teamdirecteur Rob Leupen in gesprek met Motorsport.com. “We moeten ook gewoon kijken hoe het met het WEC verder gaat. Maar Akio Toyoda [Toyota-voorzitter] rijdt zelf met een waterstofauto in een kampioenschap in Japan, Super Taikyu. Dat heeft hij gedaan met gasvormig waterstof en dat doet hij nu met vloeibaar waterstof. Dus die technologie is belangrijk voor Toyota en het wordt ontwikkeld. Je zou dat eventueel in combinatie met hybride kunnen doen. Dus wat dat betreft kijken wij er heel ernstig naar. We hebben vorig jaar laten zien dat we een prototype gemaakt hebben.”

Leupen legt uit dat Toyota nu kijkt naar de toekomst en in hoeverre de waterstofauto’s op Le Mans op de lange termijn een ‘interessante tak’ is voor het bedrijf. “Toyota is een van de fabrikanten die heel actief bezig is met waterstof – en ook al verschillende auto’s geproduceerd heeft. De Mirai rijdt bijvoorbeeld al rond in Nederland. Maar we weten aan de andere kant ook dat waterstof veel vragen opwekt. Ik geloof dat Toyota graag die uitdaging aangaat.”

Infrastructuur is er nog niet

Het World Endurance Championship geniet veel populariteit en een toename van het aantal fabrikanten. Mede daardoor is er voor 2025 besloten om de grid uit te breiden van 37 naar 40 deelnemers. Dat moet net genoeg ruimte bieden voor alle fabrikanten in de Hypercars en LMGT3-klasse. Nog een klasse erbij zou dus voor een logistieke puzzel zorgen, maar als een directe bedreiging voor de Hypercar-klasse ziet Leupen het niet. “Er zal een andere klasse komen. Met zo’n auto spreek je toch over een heel andere technologie”, legt Leupen uit. “Niet op een ander niveau, want dan zijn we weer heel snel terug bij de LMP1. Met zulke nieuwe auto’s moet je kijken: waar rijd je rond? Ben je competitief of niet? Ik denk ook dat ze behoorlijk veel zwaarder en groter gaan worden. Maar daar moet je op dat moment gewoon naar kijken.

Op dit moment is het allemaal nog koffiedik kijken, wetende dat het reglement er nog niet is. Toyota is wel op de achtergrond bezig met het helpen aan het raamwerk van die regels. “Die regels worden nog steeds ontwikkelt”, benadrukt Leupen. “Daar zijn wij mee bezig – ook met anderen. We zijn er druk mee bezig om te kijken of het in de goede richting gaat.”

Toyota wordt in het WEC door twee exemplaren van de GR010 Hybrid vertegenwoordigd, maar zou dus ook nog in de nieuwe waterstofklasse actief kunnen zijn. Of dat nieuwe project dan ten koste zou gaan van het LMH-programma? “Ik denk dat we met de waterstofauto’s geen acht races gaan krijgen”, maakt de teamdirecteur duidelijk dat de LMH ook dan nog een must is. “Gewoon omdat je op al die circuits de infrastructuur ervoor nog niet hebt. Die moet er nog komen, dus je gaat dan een paar races krijgen met de waterstofauto’s. Dan blijf je er dus wel bij met de LMH. Maar dat is op dat moment dan ook een beslissing. Het hangt ook af van de financiële situaties en het kostenplaatje. Wat dat betreft moeten we daar dus voorzichtig naar kijken. Maar als je het vandaag zou vragen, zou ik zeggen: we zitten met twee auto’s in de Hypercars en je zit dan met één of twee auto’s in het experimentele, om te kijken hoe dat verder gaat. Maar dat is een wens.”