Nyck de Vries rijdt ook in 2025 voor Toyota in WEC

Al sinds 2020 maakt Nyck de Vries deel uit van Toyota Gazoo Racing in het World Endurance Championship. Hij was in de eerste jaren actief als officiële test- en reservecoureur voor het Japanse team, maar kwam er nooit voor in actie. Na zijn uitstapje in de Formule 1 keerde De Vries dit jaar terug in het WEC, dit keer voor een volledig seizoen in de #7 Toyota GR010 Hybrid naast Kamui Kobayashi en Mike Conway. In de 6 uur van Imola bleek de samenwerking met De Vries al succesvol, want toen schreef Toyota die race op zijn naam. De Vries had enkel een contract voor het seizoen 2024 op zak, maar volgens informatie van Motorsport.com zal hij ook in 2025 voor Toyota uitkomen in het WEC.

In een exclusief interview met Motorsport.com wil teamdirecteur Rob Leupen het nieuws niet bevestigen, maar hij maakt wel duidelijk dat continuïteit belangrijk is voor het team. "Eén seizoen is erg kort. Je moet iemand meer dan één seizoen de kans geven om zich te bewijzen", aldus Leupen. Over het seizoen en de samenwerking met De Vries tot nu toe is Leupen in ieder geval tevreden. "Nyck kende ons al. Hij had al ervaring opgedaan en binnen het team hebben we een stabiele situatie. Voor hem was het dus een soort van terugkeer, maar dan om dus echt te gaan racen."

Leupen merkt op dat De Vries zich goed heeft aangepast heeft aan het team én dat hij iets nieuws met zich heeft meegebracht: zijn Formule 1-ervaring. In de langeafstandsracerij moet De Vries echter zijn auto delen met twee andere coureurs: "Dus je moet compromissen vinden. Maar ik denk dat het een goed begin is." Die Formule 1-ervaring betekent dus ook dat De Vries zich weer moet aanpassen. "De manier waarop hij dan feedback wil gaan geven, betekent ook dat hij natuurlijk een beetje met zichzelf bezig is", legt Leupen uit. "Dat is iets wat aan de ene kant moeilijk is, want je moet met die andere mensen samenwerken. Je hebt drie coureurs in de auto, dus het gaat niet alleen om wat jij denkt. Dat moet hij aan de ene kant leren. Aan de andere kant gewoon de manier waarop Nyck ermee omgaat. Hij pakt het snel op, hij geeft snel terug, hij komt met heel gefundeerde zaken. Ik denk dat je dat een beetje meekrijgt van de Formule 1. Dat is goed voor het team."

Technisch goede coureur

Daarnaast is De Vries volgens Leupen bovenal een 'hele snelle jongen', iets wat in het openingsweekend al te zien was. "We hebben in de kwalificatie in Qatar een hele sterke ronde gezien van Nyck, in zijn eerste race. Toen hadden we met de auto nogal wat problemen, omdat we erg zwaar werden gemaakt door de Balance of Performance. Daar kon hij niks aan doen, maar toen heeft hij laten zien dat hij er goed bij zit. Ik denk dat hij echt een goede, snelle coureur is. Hij neemt risico's. Hij is snel, hij zit goed in de auto, hij komt goed in het team aan. Ik denk dat zijn persoonlijkheid daarbij ook een goede rol speelt. Voor mij is hij een snelle, goede en technisch goede coureur. Het is niet één punt, het zijn meerdere punten die hij meeneemt."

Op het circuit van Imola slaagde De Vries er samen met Conway en Kobayashi in om Ferrari af te troeven onder verraderlijke omstandigheden. "Dat heeft hij op een hele goede en hele sterke manier gedaan", wijst Leupen naar De Vries. "Het was een goede samenwerking, goed contact met het team, met de ingenieurs, met de monteurs. Het is dus een open, frisse jongen en ik geloof dat we een goede samenwerking hebben."

Nyck de Vries kwam samen met Mike Conway en Kamui Kobayashi als tweede over de streep in Le Mans. Foto door: Rainier Ehrhardt

Nerveus in Le Mans

Voor de 24 uur van Le Mans was er wel de nodige spanning bij De Vries, merkt Leupen op. "Hij was een beetje nerveus en lette niet helemaal goed op, het was natuurlijk een moeilijke situatie want je rijdt ook nog tegen een Lexus aan", doelt hij op het incident in de warm-up, enkele uren voor de start van de 24 uur van Le Mans. "Dat was niet zo handig, vooral niet vlak voor de race omdat er nogal wat hectische situaties uit voortvloeien." Volgens Leupen was er bovendien bij De Vries sprake van 'iets te veel zelfvertrouwen'. "Dat is misschien dan daar waar hij nog moet leren en wat je ook met hem moet leren. Daar was hij waarschijnlijk iets te zelfverzekerd op dat moment. Of hij had even niet opgelet. Het liep toen vrij goed af, maar dat is iets waar hij een beetje voorzichtiger mee moet zijn, dat hij een beetje alerter moet zijn. Dat heeft hij toen ook gemerkt, dat het goed zou zijn."

Leupen geeft wel toe dat deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans geen gemakkelijke was voor De Vries, mede door de wisselende weersomstandigheden. "Het was een moeilijke race. Het is je eerste keer en het regent, je start op P23 omdat Kamui gediskwalificeerd werd omdat hij een rode vlag had veroorzaakt. Dus ja, er stond nogal wat druk op het team, maar uiteindelijk hebben Nyck en zijn teamgenoten in de auto met startnummer zeven het erg goed gedaan. Ze zijn tweede geworden. Helaas tweede, zeggen we dan altijd", lacht de Nederlander.

In de slotfase leek Toyota nog kans te maken op de zege door een pitstop van Ferrari. Met name de timing daarvan zorgde voor spanning, want Nicklas Nielsen moest veel brandstof zien te sparen om de finish te halen. Intussen zette José María López alles op alles in de #7 Toyota, met een kostbare spin in de Dunlop-chicane tot gevolg. López was de invaller van Conway, die door een fietsongeluk niet kon deelnemen. "En hij heeft een perfecte job gedaan", oordeelt Leupen. "Hij heeft onder erg veel druk de laatste stints gereden en een paar kleine foutjes gemaakt, maar ook de weersomstandigheden waren moeilijk. Op dat moment ben je aan het jagen en dan neem je risico's en kan het verkeerd gaan. Ja, dan zie je toch dat je een Nyck in het team hebt zitten, die dan vrij rustig blijft en er op een manier goed inspeelt, goed overweg kan met de mensen, zijn talen spreekt - wat natuurlijk belangrijk is, maar wat je vandaag de dag van een coureur kunt verwachten. We zijn op dit moment gewoon erg blij met Nyck en ik hoop dat we nog erg veel plezier aan hem gaan beleven."