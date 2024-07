Het World Endurance Championship heeft enkele weken rust genoten na het hoogtepunt van het seizoen, de 24 uur van Le Mans. Het spektakelstuk werd gewonnen door Ferrari, voor Toyota en Porsche. Voor de 6 uur van São Paulo hebben bestuursorganen FIA en Automobile Club de l'Ouest weer wat aanpassingen doorgevoerd aan de Balance of Performance. De opvallendste uitschieters op het vlak van gewicht zijn Ferrari en Isotta Fraschini. De Ferrari 499P krijgt er namelijk 17 kilogram bij om tot een minimumgewicht van 1.060 kilogram te komen. Daarmee staat Ferrari op gelijke hoogte met Toyota, want de GR010 is door 7 kilogram extra ballast ook 1.060 kilogram. De Isotta is juist het lichtste van allemaal: door een dieet van maar liefst 18 kilogram weegt deze nu 1.030 kilogram - het laagst mogelijke gewicht in de Hypercars.

Bovendien is Isotta de enige fabrikant die op gewichtsvermindering kan rekenen. De Lamborghini SC63 blijft gelijk: 1.039 kilogram. Porsche krijgt er 9 kilogram bij (1.051 kilogram), Alpine 6 kilogram (1.044 kilogram), BMW 5 kilogram (1.044 kilogram), Peugeot 4 kilogram (1.051 kilogram) en Cadillac 3 kilogram (1.039 kilogram). Kijken we naar het maximumvermogen onder de 250 kilometer per uur, dan zijn Cadillac en Alpine de grootste winnaars. Zij krijgen namelijk de beschikking over respectievelijk 10 en 9 kilowatt meer dan op Le Mans, wat resulteert in 519 en 516 kW aan vermogen. Isotta Frachini krijgt er 5 kW bij, BMW 4 kW en Peugeot en Porsche respectievelijk 2 kW en 1 kW. Ferrari en Toyota leveren juist 5kW en 2 kW in.

Ook de power gain is aangepast. Dit onderdeel van de BoP in tijdens de 24 uur van Le Mans geïntroduceerd en is bedoeld om de acceleratie en topsnelheden van de auto's gelijker te maken. Daardoor wordt er gekeken naar de hoeveelheid energie die de teams boven de 250 kilometer per uur mogen gebruiken. Alpine, Cadillac en Lamborghini zitten op dat vlak in de min terwijl BMW, Isotta Fraschini, Peugeot en Porsche geen extra vermogen krijgen, maar ook niks hoeven in te leveren. Toyota en Ferrari zijn de enige teams in de plus: Toyota mag 2,8 procent meer gebruiken boven de 250 kilometer per uur, voor Ferrari is dat 1,8 procent.

De 6 uur van São Paulo gaat zondag 14 juli om 16.30 uur Nederlandse tijd van start en eindigt dus om 22.30 uur. Het is bij de start 11.30 uur in Brazilië.