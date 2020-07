Twee races op Jerez belangrijk voor Honda, vindt Marquez

Honda bereikte pas op de laatste dag van de Qatar-test een doorbraak met de ontwikkeling van de RC213V. Het aerodynamische pakket dat voor 2020 ontwikkeld was, werd min of meer in de hoek gezet en het oude aeropakket werd weer tevoorschijn gehaald. Met dat pakket kwam Marquez woensdag ook aan de start van de testdag op het circuit van Jerez. Ondanks de twee extra testsessies van elk negentig minuten heeft Marquez nog niet veel tijd gehad om de motor echt goed af te stellen.

Het MotoGP-seizoen begint dit weekend met de eerste van twee races op het circuit van Jerez en dat stelt Marquez in de gelegenheid de machine alsnog meer naar zijn hand te zetten. Ook sluit de Spanjaard niet uit dat het team nog met nieuwe onderdelen komt om de machine te verbeteren voor de rest van het seizoen. Op een vraag van Motorsport.com of twee races op hetzelfde circuit in het voordeel zijn van Honda, verklaarde Marquez het inderdaad belangrijk te vinden. “Het is belangrijk voor ons om twee races op hetzelfde circuit te rijden, tijdens de tweede race op Jerez kunnen we wellicht wat nieuwe onderdelen introduceren, wat nieuwe dingen testen omdat je voor de eerste race al een goede basis moet hebben. Dat zal iedereen doen en ik verwacht dat het tijdens de tweede race allemaal nog dichter bij elkaar zal zitten. Afgezien daarvan wordt het belangrijk om de zaken die we in het pre-season niet goed hebben kunnen doen alsnog aanpakken. We hebben nu wat tijd om te testen en nieuwe items te proberen.”

Zoeken naar oorzaak van problemen

Marquez sloot de test van woensdag af met de derde tijd. Hij sprak tijdens de persconferentie voorafgaand aan de race over veranderingen die men sinds Qatar heeft toegepast, maar ook de problemen die het merk nog altijd met de balans van de machine heeft. “We hebben in het laatste uur van de test in Qatar wat aangepast aan de aerodynamica. Er waren een paar positieve punten, maar er was ook een groot nadeel. Nu gebruiken we het 2019-pakket weer met een paar geëvolueerde zaken, een paar kleine dingetjes. Het was een van de zaken waarmee we verwacht hadden het probleem op te lossen, maar we hebben nog altijd wat problemen. Dat komt volgens mij door de balans van de motor. We weten op dit moment niet helemaal zeker of het door die balans komt of dat het te maken heeft met het motorblok, maar we werken er in ieder geval aan. Het is goed om er nu alvast aan te werken voordat het korte seizoen begint. We hebben niet veel races, je moet aan het begin meteen iets vinden. Je kunt geen tijd verspelen door te zoeken naar een afstelling voor de motor.”

Met medewerking van Lewis Duncan